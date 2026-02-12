Запланована подія 2

Читати українською

Свет, тепло и связь: 50 пунктов обогрева получили дополнительное оборудование от ЕИБ

ЕИБ
ЕИБ и Красный Крест усилили 50 пунктов обогрева в Киеве/ЕИБ

В Киеве 50 пунктов обогрева усиливаются благодаря пожертвованию от Института ЕИБ, благотворительного подразделения Группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЕИБ.

Помощь реализовали через Красный Крест Украины, который обеспечил закупку и оперативную поставку необходимого оборудования.

Что именно получили пункты обогрева

Новое пожертвование направлено на удовлетворение базовых потребностей горожан в критические моменты. В пакет помощи вошли:

  • 170 мощных ламп для улучшения освещения помещений;
  • 150 термопотов, которые обеспечат постоянный доступ к горячей воде и напиткам;
  • 140 удлинителей с USB-портами, чтобы посетители могли беспрепятственно заряжать гаджеты для связи с родными.

Оборудование уже передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая занимается администрированием этих локаций.

Помощь от ЕИБ

Эта инициатива лишь часть большой помощи. С 2022 года Группа ЕИБ направила Украине более 4 миллиардов евро .

Эти средства помогают восстанавливать сети, водоканалы и поддерживать муниципальную инфраструктуру в условиях чрезвычайных вызовов.

В частности, Институт ЕИБ (благотворительное подразделение банка) предоставил более 3,6 миллионов евро гуманитарных пожертвований.

Фото 2 — Свет, тепло и связь: 50 пунктов обогрева получили дополнительное оборудование от ЕИБ
Фото: ЕИБ

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" обновили карту устойчивости: добавлены новые пункты обогрева, мобильные палатки ГСЧС и фильтры для удобного поиска локаций. Теперь можно отсортировать локации по времени работы – круглосуточные или по графику – а также выбрать коммерческие заведения или большие опорные пункты, приспособленные для ночлега.

Автор:
Татьяна Бессараб