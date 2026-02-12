Світло, тепло та зв’язок: 50 пунктів обігріву в Києві отримали додаткове обладнання від ЄІБ

У Києві 50 пунктів обігріву посилюються завдяки пожертві від благодійного підрозділу Групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄІБ.

Допомогу реалізували через Червоний Хрест України, який забезпечив закупівлю та оперативне постачання необхідного обладнання.

Що саме отримали пункти обігріву

Нова пожертва спрямована на задоволення базових потреб містян у критичні моменти. До пакету допомоги увійшли:

170 потужних ламп для покращення освітлення приміщень;

для покращення освітлення приміщень; 150 термопотів , які забезпечать постійний доступ до гарячої води та напоїв;

, які забезпечать постійний доступ до гарячої води та напоїв; 140 подовжувачів із USB-портами, щоб відвідувачі могли безперешкодно заряджати гаджети для зв’язку з рідними.

Обладнання вже передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка займається адмініструванням цих локацій.

Допомога від ЄІБ

Ця ініціатива — лише частина великої допомоги. З 2022 року Група ЄІБ спрямувала Україні понад 4 мільярди євро.

Ці кошти допомагають відновлювати енергомережі, водоканали та підтримувати муніципальну інфраструктуру в умовах надзвичайних викликів.

Зокрема, Інститут ЄІБ (благодійний підрозділ банку) надав понад 3,6 мільйона євро гуманітарних пожертв.

Фото: ЄІБ

