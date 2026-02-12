- Категорія
Світло, тепло та зв’язок: 50 пунктів обігріву в Києві отримали додаткове обладнання від ЄІБ
У Києві 50 пунктів обігріву посилюються завдяки пожертві від благодійного підрозділу Групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄІБ.
Допомогу реалізували через Червоний Хрест України, який забезпечив закупівлю та оперативне постачання необхідного обладнання.
Що саме отримали пункти обігріву
Нова пожертва спрямована на задоволення базових потреб містян у критичні моменти. До пакету допомоги увійшли:
- 170 потужних ламп для покращення освітлення приміщень;
- 150 термопотів, які забезпечать постійний доступ до гарячої води та напоїв;
- 140 подовжувачів із USB-портами, щоб відвідувачі могли безперешкодно заряджати гаджети для зв’язку з рідними.
Обладнання вже передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка займається адмініструванням цих локацій.
Допомога від ЄІБ
Ця ініціатива — лише частина великої допомоги. З 2022 року Група ЄІБ спрямувала Україні понад 4 мільярди євро.
Ці кошти допомагають відновлювати енергомережі, водоканали та підтримувати муніципальну інфраструктуру в умовах надзвичайних викликів.
Зокрема, Інститут ЄІБ (благодійний підрозділ банку) надав понад 3,6 мільйона євро гуманітарних пожертв.
Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” оновили мапу стійкості: додано нові пункти обігріву, мобільні намети ДСНС та фільтри для зручного пошуку локацій. Тепер можна відсортувати локації за часом роботи - цілодобові або за графіком - а також обрати комерційні заклади чи великі опорні пункти, пристосовані для ночівлі.