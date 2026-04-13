Свое жилье под 3% и 7%: за неделю украинцы получили льготных ипотек более чем на 363 млн грн
За прошлую неделю по программе доступных кредитов "єОселя" украинцы получили 184 новых кредита. Общая сумма финансирования составила 363,5 млн. грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Распределение кредитов по ставкам
Кредиты под 3% получили 88 специалистов:
- 73 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
- 6 медиков;
- 5 педагогов;
- 4 ученых.
Кредиты под 7% получили 96 человек:
- 64 украинца без собственного жилья;
- 31 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);
- 1 ветеран.
Общие показатели
С начала 2026 года программой воспользовались 2336 граждан, получив ипотеки на сумму более 4,5 млрд. грн. Наибольшее количество кредитов зафиксировано в следующих регионах:
- Киевская область - 61;
- город Киев - 43;
- Львовская область - 13;
- Ивано-Франковская область - 11.
Относительно типа выбранного жилья:
- 130 человек приобрели недвижимость первой продажи (из них 57 объектов на стадии строительства);
54 человека купили жилье на вторичном рынке.
Для жителей прифронтовых территорий действуют специальные условия:
- государственная компенсация 70% первого взноса;
- оплата 70% ежемесячных платежей в течение первого года;
- до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении.
Организация программы "єОселя" является частью политики "Сделано в Украине". Проект реализуют Минэкономики, Министерство цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".
Напомним, рынок розничного кредитования в Украине продолжает расти. Основной движущей силой этого процесса стала государственная программа "єОселя", которая стимулирует рынок, несмотря на войну и макроэкономические риски.