Свое жилье под 3% и 7%: за неделю украинцы получили льготных ипотек более чем на 363 млн грн

жилье, двери, ключи
В течение недели 184 новых кредита получили украинцы по программе льготной ипотеки / Shutterstock

За прошлую неделю по программе доступных кредитов "єОселя" украинцы получили 184 новых кредита. Общая сумма финансирования составила 363,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Распределение кредитов по ставкам

Кредиты под 3% получили 88 специалистов:

  • 73 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
  • 6 медиков;
  • 5 педагогов;
  • 4 ученых.

Кредиты под 7% получили 96 человек:

  • 64 украинца без собственного жилья;
  • 31 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);
  • 1 ветеран.

Общие показатели

С начала 2026 года программой воспользовались 2336 граждан, получив ипотеки на сумму более 4,5 млрд. грн. Наибольшее количество кредитов зафиксировано в следующих регионах:

  • Киевская область - 61;
  • город Киев - 43;
  • Львовская область - 13;
  • Ивано-Франковская область - 11.

Относительно типа выбранного жилья:

  • 130 человек приобрели недвижимость первой продажи (из них 57 объектов на стадии строительства);
  • 54 человека купили жилье на вторичном рынке.

Для жителей прифронтовых территорий действуют специальные условия:

  • государственная компенсация 70% первого взноса;
  • оплата 70% ежемесячных платежей в течение первого года;
  • до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении.

Организация программы "єОселя" является частью политики "Сделано в Украине". Проект реализуют Минэкономики, Министерство цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Напомним, рынок розничного кредитования в Украине продолжает расти. Основной движущей силой этого процесса стала государственная программа "єОселя", которая стимулирует рынок, несмотря на войну и макроэкономические риски.

Автор:
Татьяна Ковальчук