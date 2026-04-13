Своє житло під 3% та 7%: за тиждень українці отримали пільгових іпотек на понад 363 млн грн

житло, двері, ключі
Протягом тижня 184 нових кредити отримали українці за програмаою пільгової іпотеки / Shutterstock

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів "єОселя" українці отримали 184 нових кредити. Загальна сума фінансування склала 363,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Розподіл кредитів за ставками

Кредити під 3% отримали 88 фахівців:

  • 73 військовослужбовці та представники сектору безпеки; 
  • 6 медиків; 
  • 5 педагогів; 
  • 4 науковці.

Кредити під 7% отримали 96 осіб:

  • 64 українці без власного житла; 
  • 31 внутрішньо переміщена особа (ВПО); 
  • 1 ветеран.

Загальні показники

З початку 2026 року програмою скористалися 2336 громадян, отримавши іпотеки на суму понад 4,5 млрд грн. Найбільша кількість кредитів зафіксована у таких регіонах:

  • Київська область — 61; 
  • місто Київ — 43; 
  • Львівська область — 13;
  •  Івано-Франківська область — 11.

Щодо типу обраного житла:

  • 130 осіб придбали нерухомість першого продажу (з них 57 об’єктів на стадії будівництва); 
  • 54 особи купили житло на вторинному ринку.

Для мешканців прифронтових територій діють спеціальні умови:

  • державна компенсація 70% першого внеску; 
  • оплата 70% щомісячних платежів протягом першого року; 
  • до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні.

Організація програми "єОселя" є частиною політики "Зроблено в Україні". Проєкт реалізують Мінекономіки, Міністерство цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Нагадаємо, ринок роздрібного кредитування в Україні продовжує зростати. Основною рушійною силою цього процесу стала державна програма “єОселя”, що стимулює ринок попри попри війну та макроекономічні ризики.

Автор:
Тетяна Ковальчук