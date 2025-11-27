Связь во время блекаутов: общины смогут поддерживать работу базовых станций

Местные власти и коммунальные предприятия теперь могут официально поддерживать работу мобильной связи в городах и селах. Правительство приняло постановление, определяющее четкий алгоритм сотрудничества общин и операторов при масштабных отключениях электроэнергии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Три модели поддержания связи

Операторы имеют тысячи генераторов, но при масштабных отключениях физически сложно обслуживать их все одновременно. Новый механизм позволяет общинам поддержать операторов по трем моделям:

Питание от коммунальных генераторов – общины могут подключать базовые станции к собственным генераторам на коммунальных объектах;

Человеческие ресурсы – предоставление персонала для заправки и запуска генераторов операторов, если бизнесу не хватает собственных бригад;

Размещение оборудования – предоставление операторам возможности устанавливать собственные генераторы на коммунальных объектах без излишней бюрократии и передачи имущества.

Компенсация расходов

Операторы получат логистическую поддержку сети, а общины – стабильную связь и компенсацию затрат на топливо, ремонт и обслуживание оборудования.

Важно, что это не продажа электроэнергии, а услуга поддержки сетей. Коммунальным предприятиям не нужно получать специальные лицензии, а для питания базовых станций можно использовать горючее из материальных резервов общин.

Новый механизм направлен на обеспечение стабильной связи для украинцев в любых обстоятельствах, особенно в условиях энергетических атак на критическую инфраструктуру.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.