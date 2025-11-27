Запланована подія 2

Зв'язок під час блекаутів: громади зможуть підтримувати роботу базових станцій

громади зможуть підтримувати роботу базових станцій
Місцева влада та комунальні підприємства відтепер можуть офіційно підтримувати роботу мобільного зв'язку у містах та селах. Уряд ухвалив постанову, яка визначає чіткий алгоритм співпраці громад та операторів під час масштабних відключень електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Три моделі підтримки зв'язку

Оператори мають тисячі генераторів, але під час масштабних відключень фізично складно обслуговувати їх усі одночасно. Новий механізм дозволяє громадам підтримати операторів за трьома моделями:

  • Живлення від комунальних генераторів – громади можуть підключати базові станції до власних генераторів на комунальних об'єктах;
  • Людські ресурси – надання персоналу для заправки та запуску генераторів операторів, якщо бізнесу бракує власних бригад;
  • Розміщення обладнання – надання операторам можливості встановлювати власні генератори на комунальних об'єктах без зайвої бюрократії та передачі майна.

Компенсація витрат

Оператори отримають логістичну підтримку мережі, а громади – стабільний зв'язок та компенсацію витрат на пальне, ремонт та обслуговування обладнання.

Важливо, що це не продаж електроенергії, а послуга з підтримки мереж. Комунальним підприємствам не потрібно отримувати спеціальні ліцензії, а для живлення базових станцій можна використовувати пальне з матеріальних резервів громад.

Новий механізм спрямований на забезпечення стабільного зв'язку для українців за будь-яких обставин, особливо в умовах енергетичних атак на критичну інфраструктуру.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.

Автор:
Тетяна Гойденко