Таможенные льготы на импорт в октябре превысили 29 млрд грн, больше всего на оборонные товары

В октябре 2025 года в государственный бюджет Украины перечислено 67 млрд грн таможенных платежей. В то же время импортерам были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 29,1 млрд грн, что составляет 43,4% от общих поступлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

По сравнению с октябрем 2024 г. объем предоставленных преференций вырос на 7,2 млрд грн или 32,9%. В октябре прошлого года льготы составили 21,9 млрд. грн.

Наибольшую часть среди предоставленных преференций в октябре 2025 года занимают:

льготы при импорте товаров оборонительного назначения – 41% или 12 млрд грн;

льготы на подакцизные товары (табак) для производства табачных изделий в Украине – 23% (6,6 млрд. грн.);

освобождение от ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле – 14% (4 млрд грн);

льготы при ввозе электромобилей – 9% (2,6 млрд. грн.);

льготы на товары по восстановлению и ремонту энергетической инфраструктуры – 8% (2,2 млрд грн);

другие льготы в соответствии с законодательством – 6% (1,8 млрд грн).

В целом за 10 месяцев 2025 года объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей составил 253,2 млрд грн, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда льготы составили 180,1 млрд грн.

Добавим, что в октябре 2025 года ДМС направила в государственный бюджет 67 млрд грн таможенных платежей, что на 13 млрд грн (24%) превышает показатель октября 2024 года.