Митні пільги на імпорт у жовтні перевищили 29 млрд грн, найбільше – на оборонні товари

У жовтні 2025 року до державного бюджету України перераховано 67 млрд грн митних платежів. Водночас імпортерам було надано пільги зі сплати митних платежів на суму 29,1 млрд грн, що становить 43,4% від загальних надходжень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби.

Порівняно з жовтнем 2024 року обсяг наданих преференцій зріс на 7,2 млрд грн або 32,9%. У жовтні минулого року пільги становили 21,9 млрд грн.

Найбільшу частку серед наданих преференцій у жовтні 2025 року займають:

пільги при імпорті товарів оборонного призначення – 41% або 12 млрд грн;

пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва тютюнових виробів в Україні – 23% (6,6 млрд грн);

звільнення від ввізного мита в рамках угод про вільну торгівлю – 14% (4 млрд грн);

пільги при ввезенні електромобілів – 9% (2,6 млрд грн);

пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 8% (2,2 млрд грн);

інші пільги відповідно до законодавства – 6% (1,8 млрд грн).

Загалом за 10 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів сягнув 253,2 млрд грн, що на 40,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли пільги становили 180,1 млрд грн.

Додамо, що в жовтні 2025 року ДМС загалом спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.