Таможня, банки и госфинансы: как Минфин выполняет соглашение об ассоциации с ЕС

За 2025 год Украина выполнила 84% соглашения по ассоциации с ЕС, причем Министерство финансов среди лидеров по ключевым показателям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой сообщение на прессслужбу Минфина.

Прогресс Украины в выполнении Соглашения с ЕС

За 2025 год Украина достигла 84% общего прогресса выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает Министерство финансов. Для команды Минфина этот год стал периодом рекордной динамики по внедрению европейского законодательства.

Главные достижения в сфере ответственности Министерства финансов:

Таможня - 96% исполнения (+5%). Завершена разработка новой редакции Таможенного кодекса Украины, которая уже передана на рассмотрение Еврокомиссии. Параллельно расширяются программы "таможенный безвиз" и авторизованные операторы (АЭО) для бизнеса.

Управление госфинансами и инвестициями – 90%. Украина перешла на европейскую модель управления публичными инвестициями, сформирован единый проектный портфель, а все процедуры цифровизированы в системе DREAM.

Финансовый сектор – 82% (+8%). Совместно с МВФ и Всемирным банком начата подготовка к продаже государственных пакетов акций системно важных банков — Сенс Банк и Укргазбанк.

Успешное выполнение соглашения явилось важным фундаментом для финансовой устойчивости страны. Благодаря этому прогрессу, Украина смогла привлечь в 2025 году 27,1 млрд евро прямой поддержки от ЕС.

Напомним, в декабре Киев и Брюссель согласовали план реформ для вступления Украины в ЕС. В нем борьба с коррупцией определяется главным приоритетом. План содержит 10 ключевых направлений, включая изменения в уголовных производствах, реформу ДБР, обновление процедуры отбора Генпрокурора и внедрение антикоррупционной стратегии до середины 2026 года.