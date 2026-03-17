Митниця, банки та держфінанси: як Мінфін виконує угоду про асоціацію з ЄС

За 2025 рік Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС, причому Міністерство фінансів серед лідерів за ключовими показниками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення на пресслужбу Мінфіна.

Прогрес України у виконанні Угоди з ЄС

За 2025 рік Україна досягла 84% загального прогресу виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє Міністерство фінансів. Для команди Мінфіну цей рік став періодом рекордної динаміки у впровадженні європейського законодавства.

Головні досягнення у сферах відповідальності Міністерства фінансів:

Митниця — 96% виконання (+5%). Завершено розробку нової редакції Митного кодексу України, яка вже передана на розгляд Єврокомісії. Паралельно розширюються програми "митний безвіз" та авторизованих операторів (АЕО) для бізнесу.

Управління держфінансами та інвестиціями — 90%. Україна перейшла на європейську модель управління публічними інвестиціями, сформовано єдиний проєктний портфель, а всі процедури цифровізовано в системі DREAM.

Фінансовий сектор — 82% (+8%). Спільно з МВФ та Світовим банком розпочато підготовку до продажу державних пакетів акцій системно важливих банків — Сенс Банку та Укргазбанку.

Успішне виконання угоди стало важливим фундаментом для фінансової стійкості країни. Завдяки цьому прогресу Україна змогла залучити у 2025 році 27,1 млрд євро прямої підтримки від ЄС.

Нагадаємо, у грудні Київ та Брюссель погодили план реформ для вступу України до ЄС. В ньому боротьба з корупцією визначена головним пріоритетом. План містить 10 ключових напрямів, включно зі змінами в кримінальних провадженнях, реформою ДБР, оновленням процедури відбору Генпрокурора та впровадженням антикорупційної стратегії до середини 2026 року.