Таможня утвердила стандарты цифрового обмена для морских портов

Гостаможслужба утвердила стандарты электронного обмена данными о судомерах в морских портах. Новая спецификация обеспечит автоматический обмен информацией между таможней и портовыми операторами, что ускорит таможенные процедуры и повысит их прозрачность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Государственная таможенная служба Украины продолжает цифровую трансформацию таможенных процедур в соответствии с Планом реформирования таможенной службы на 2024-2030 годы и нормативной базой Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС).

В рамках цифровизации развиваются электронные сервисы в морских пунктах пропуска по сотрудничеству с Администрацией морских портов Украины. 14 мая 2025 между Гостаможслужбой и ГП "АМПУ" подписано соглашение об информационном сотрудничестве, которое определяет правовые и организационные основы обмена данными.

Налажен обмен информацией между системами АМПУ и Гостаможслужбы с автоматическим внесением данных в Журнал пункта пропуска для морского сообщения.

Обмен происходит по принципу "система-система", что минимизирует ручные операции, делает невозможным дублирование действий и повышает скорость и качество таможенных процедур.

Для стандартизации информационного взаимодействия приказом Гостаможслужбы от 22 декабря 2025 года № 1874 утверждена Спецификация структуры и формата электронных сообщений для обмена данными между Гостаможслужбой и портовыми операторами по судомерам.

Введение спецификации и электронного обмена данными будет способствовать ускорению таможенных процедур, повышению прозрачности и прогнозируемости процессов, а также развитию транзита и росту товарооборота через таможенную границу Украины.

Ранее сообщалось, что таможенники совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) успешно завершили тестирование обновленного формата информационного обмена по судоходам.