Митниця затвердила стандарти цифрового обміну для морських портів

Держмитслужба затвердила стандарти електронного обміну даними про суднозаходи в морських портах. Нова специфікація забезпечить автоматичний обмін інформацією між митницею та портовими операторами, що прискорить митні процедури та підвищить їх прозорість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Державної митної служби України.

Державна митна служба України продовжує цифрову трансформацію митних процедур відповідно до Плану реформування митної служби на 2024–2030 роки та нормативної бази Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (ЄАІС).

У рамках цифровізації розвиваються електронні сервіси в морських пунктах пропуску у співпраці з Адміністрацією морських портів України. 14 травня 2025 року між Держмитслужбою та ДП "АМПУ" підписано угоду про інформаційне співробітництво, яка визначає правові та організаційні засади обміну даними.

Наразі налагоджено обмін інформацією між системами АМПУ та Держмитслужби з автоматичним внесенням даних до Журналу пункту пропуску для морського сполучення.

Обмін відбувається за принципом "система-система", що мінімізує ручні операції, унеможливлює дублювання дій та підвищує швидкість і якість митних процедур.

Для стандартизації інформаційної взаємодії наказом Держмитслужби від 22 грудня 2025 року № 1874 затверджено Специфікацію структури та формату електронних повідомлень для обміну даними між Держмитслужбою та портовими операторами щодо суднозаходів.

Запровадження специфікації та електронного обміну даними сприятиме прискоренню митних процедур, підвищенню прозорості та прогнозованості процесів, а також розвитку транзиту та зростанню товарообігу через митний кордон України.

Раніше повідомлялося, що митники спільно з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) успішно завершили тестування оновленого формату інформаційного обміну щодо суднозаходів.