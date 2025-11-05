Запланована подія 2

"Танкер со скидкой": должностные лица сдавали государственные суда в аренду по заниженным ценам

танкер "Таманский"
Госчиновники сдавали в аренду танкеры с многомиллионными "скидками". / Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства

Двум высокопоставленным должностным лицам государственных предприятий "Сервис" и "Морская администрация Черноморского рыбного порта" объявлено о подозрении. Их обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму более 16 миллионов гривен из-за злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в 2020 году чиновники заключили с частной компанией договоры аренды на государственные танкеры и катер, указав суммы, заниженные в несколько раз по сравнению с реальной рыночной стоимостью. Фактически частная компания пользовалась государственными активами за бесценок.

Как занижали стоимость судов?

Для создания видимости законности должностные лица привлекли подконтрольную оценочную компанию, подготовившую заведомо ложные отчеты. Это привело к стремительному "обесцениванию" государственных судов:

  • танкер "Таманский" "подешевел" с более чем 35 млн грн до 4,2 млн грн;
  • танкер "Восточный" – с 19 млн грн до 3,6 млн грн;
  • танкер "Южный" – с 16 млн грн до 1,8 млн грн;
  • катер "Садко-2" – с более чем 1,2 млн грн до 396 тыс. грн.

Действия должностных лиц квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Ранее прокуратура обеспечила возвращение в государственную собственность 59 гидротехнических сооружений, незаконно находившихся в частной собственности более 30 лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук