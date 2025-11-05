"Танкер зі знижкою": посадовці здавали державні судна в оренду за заниженими цінами

Двом високопоставленим посадовцям державних підприємств "Сервіс" та "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту" оголошено про підозру. Їх звинувачують у завданні державі збитків на суму понад 16 мільйонів гривень через зловживання службовим становищем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2020 році чиновники уклали з приватною компанією договори оренди на державні танкери та катер, вказавши суми, занижені у декілька разів порівняно з реальною ринковою вартістю. Фактично, приватна компанія користувалася державними активами за безцінь.

Як занижували вартість суден?

Для створення видимості законності посадовці залучили підконтрольну оціночну компанію, яка підготувала завідомо неправдиві звіти. Це призвело до стрімкого "знецінення" державних суден:

танкер "Таманський" "подешевшав" з понад 35 млн грн до 4,2 млн грн;

танкер "Восточний" – з 19 млн грн до 3,6 млн грн;

танкер "Южний" – з 16 млн грн до 1,8 млн грн;

катер "Садко-2" – з понад 1,2 млн грн до 396 тис. грн.

Дії посадовців кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Раніше прокуратура забезпечила повернення у державну власність 59 гідротехнічних споруд, які незаконно перебували у приватній власності понад 30 років.