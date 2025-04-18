Тарифы Трампа и геополитические опасности. Лондонский стартап предлагает бизнесу ШИ-"советника"

На фоне обострения торговой войны лондонский стартап Hence AI (ранее — Hence Technologies) запускает ШИ-советника, чтобы помочь компаниям управлять рисками, сообщает AI4Future.

Тарифы президента США Дональда Трампа подчеркнули растущие геополитические риски, с которыми сталкивается сегодня почти каждый бизнес. Поскольку ситуация постоянно меняется из-за непредсказуемого стиля ведения переговоров американского лидера, становится все очевиднее, насколько сложно компаниям, неправительственным организациям, консультантам и юристам успевать за ежедневными изменениями.

"Мы утопаем в торговых обновлениях каждый час ежедневно", – сказал Мэттью Орсман, управляющий партнер лондонского офиса международной юридической фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, пишет TechCrunch.

Эта фирма, обслуживающая транснациональные корпорации, лиц с высоким уровнем доходов, а также компании в области технологий, энергетики и искусственного интеллекта, стала одним из первых клиентов нового программного продукта Hence Global от Hence AI, который использует ИИ для мониторинга геополитических и бизнес-рисков.

Инструмент выполняет две функции. Во-первых, он помогает компаниям любого размера отслеживать риски и советует, как их уменьшить. Во-вторых, он помогает поставщикам услуг, таким как консалтинговые и юридические фирмы, создавать аналитику для своих клиентов.

Шон Вест, CEO и соучредитель Hence AI, сказал, что Hence Global – это "бизнес-советник на основе ИИ, который едет рядом с вами". Базовая версия продукта стоит $1500 в год, что гораздо дешевле обычного консультанта, отмечает он.

"Мы хотим демократизировать доступ к этой информации", – отметил Вест, объясняя, что стартапы и неправительственные организации не могут позволить себе звонить по телефону юристам при каждом вопросе относительно рисков или тратить полмиллиона долларов на консалтинг.

На сайте Hence AI отмечается, что команда компании охватывает Соединенные Штаты, Великобританию, Руанду и Нидерланды. Она базируется в Лондоне.