Тарифи Трампа і геополітичні ризики. Лондонський стартап пропонує бізнесу ШІ-"радника"

На тлі загострення торговельної війни лондонський стартап Hence AI (раніше — Hence Technologies) запускає ШІ-"радника", щоб допомогти компаніям керувати ризиками, повідомляє AI4Future.

Тарифи президента США Дональда Трампа підкреслили зростаючі геополітичні ризики, з якими сьогодні стикається майже кожен бізнес. Оскільки ситуація постійно змінюється через непередбачуваний стиль ведення переговорів американського лідера, стає дедалі очевидніше, наскільки складно компаніям, неурядовим організаціям, консультантам і юристам встигати за щоденними змінами.

"Ми потопаємо в торговельних оновленнях щогодини щодня", – сказав Меттью Орсман, керуючий партнер лондонського офісу міжнародної юридичної фірми Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, пише TechCrunch.

Ця фірма, що обслуговує транснаціональні корпорації, осіб із високим рівнем доходів, а також компанії у сферах технологій, енергетики та штучного інтелекту, стала одним із перших клієнтів нового програмного продукту Hence Global від Hence AI. Цей продукт використовує ШІ для моніторингу геополітичних і бізнесових ризиків.

Інструмент виконує дві функції. По-перше, він допомагає компаніям будь-якого розміру відстежувати ризики та радить, як ці ризики зменшити. По-друге, він допомагає постачальникам послуг – таким як консалтингові та юридичні фірми – створювати аналітику для своїх клієнтів.

Шон Вест, CEO і співзасновник Hence AI, сказав, що Hence Global – це "бізнес-радник на основі ШІ, який їде поруч із вами". Базова версія продукту коштує $1500 на рік, що набагато дешевше за звичайного консультанта, зазначає він.

"Ми хочемо демократизувати доступ до цієї інформації", – зазначив Вест, пояснюючи, що стартапи й неурядові організації не можуть дозволити собі телефонувати юристам при кожному питанні щодо ризиків або витрачати пів мільйона доларів на консалтинг.

На сайті Hence AI зазначається, що команда компанії охоплює Сполучені Штати, Велику Британію, Руанду та Нідерланди. Вона базується в Лондоні.