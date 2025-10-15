Запланована подія 2

ТЦК открывают по 4,5 тысячи новых производств ежемесячно: в каких областях больше всего

Рекордсменами стали ТЦК в Сумской области: 9 производств на одного человека / Shutterstock

Более 47 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. Треть из них уже завершена. Около 4,5 тысячи производств в месяц открывают ТЦК в этом году. Рекордные 9 производств на одного человека были открыты против двух мужчин в Сумской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 47046 штрафов за нарушение правил военного учета было зафиксировано на начало октября 2025 года. 14 454 производства — это около трети — уже завершены.

В среднем, ежемесячно ТЦК открывают по 4,5 тысячи новых производств. Однако июль стал рекордным – 7 595 открытий. Львиная доля июльских штрафов пришлась на Киев: 26% или 1999 производств.

Абсолютным лидером по штрафам стал Киев

В общей сложности более тысячи открытых производств за 2025 год имеют уже 18 регионов Украины.

Абсолютным лидером стал Киев – 7 163 производства (15%). Следуют Сумщина (4 251 или 9%), Одесщина (3 995 или 9%), Днепропетровщина (3 846 или 8%) и Харьковщина (3 349 или 7%).

Самые низкие показатели фиксируют на западе и в зоне активных боевых действий: Львовщина - 626, Ровенщина - 464, Ивано-Франковщина - 315, Херсонщина - 137, а в Луганской области - 11 случаев.

Кто получает штрафы

В "Опендатаботе" отмечают, что подавляющее большинство оштрафованных - мужчины в возрасте от 25 до 45 лет (80% случаев), тогда как на женщин приходится 98 случаев - это лишь 0,2% от общего количества.

Рекордсменом по активности стал Сумской городской ТЦК, открывший по 9 производств против двух мужчин, а также 8 производств против другого мужчины. Сейчас это самое большое количество штрафов на одного человека по стране.

Напомним, в приложении "Резерв+" доступна функция уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. На сегодняшний день этот сервис позволяет погасить штрафы за девять видов правонарушений.

50% скидка на штрафы ТЦК: кого касается

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал   закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

Отметим, из-за неуплаты штрафов ТЦК были заблокированы счета в 26 тысяч человек.

Автор:
Светлана Манько