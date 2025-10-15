ТЦК відкривають по 4,5 тисячі нових проваджень щомісяця: в яких областях найбільше

Понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. Третина з них наразі вже завершена. Близько 4,5 тисячі проваджень на місяць відкривають ТЦК цьогоріч. Рекордні 9 проваджень на одну людину було відкрито проти двох чоловіків на Сумщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку було зафіксовано на початок жовтня 2025 року. 14 454 провадженння — це близько третини — наразі вже завершені.

В середньому, щомісяця ТЦК відкривають по 4,5 тисячі нових проваджень. Однак липень став рекордним — 7 595 відкриттів. Левова частка липневих штрафів припала на Київ: 26% або 1 999 проваджень.

Абсолютним лідером за штрафами став Київ

Загалом більше тисячі відкритих проваджень за 2025 рік мають уже 18 регіонів України.

Абсолютним лідером став Київ — 7 163 провадження (15%). Наслідують Сумщина (4 251 або 9%), Одещина (3 995 або 9%), Дніпропетровщина (3 846 або 8%) та Харківщина (3 349 або 7%).

Найнижчі ж показники фіксують на заході та у зоні активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а в Луганській області — 11 випадків.

Хто отримує штрафи

В "Опендатабот" зауважують, що переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 випадків — це лише 0,2% від загальної кількості.

Рекордсменом за активністю став Сумський міський ТЦК, який відкрив по 9 проваджень проти двох чоловіків, а також 8 проваджень проти іншого чоловіка. Наразі це найбільша кількість штрафів на одну людину по країні.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" доступна функція сплати штрафів за порушення правил військового обліку. На сьогодні цей сервіс дозволяє погасити штрафи за дев'ять видів правопорушень.

50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.