ТЦК відкривають по 4,5 тисячі нових проваджень щомісяця: в яких областях найбільше
Понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. Третина з них наразі вже завершена. Близько 4,5 тисячі проваджень на місяць відкривають ТЦК цьогоріч. Рекордні 9 проваджень на одну людину було відкрито проти двох чоловіків на Сумщині.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".
Зазначається, що 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку було зафіксовано на початок жовтня 2025 року. 14 454 провадженння — це близько третини — наразі вже завершені.
В середньому, щомісяця ТЦК відкривають по 4,5 тисячі нових проваджень. Однак липень став рекордним — 7 595 відкриттів. Левова частка липневих штрафів припала на Київ: 26% або 1 999 проваджень.
Абсолютним лідером за штрафами став Київ
Загалом більше тисячі відкритих проваджень за 2025 рік мають уже 18 регіонів України.
Абсолютним лідером став Київ — 7 163 провадження (15%). Наслідують Сумщина (4 251 або 9%), Одещина (3 995 або 9%), Дніпропетровщина (3 846 або 8%) та Харківщина (3 349 або 7%).
Найнижчі ж показники фіксують на заході та у зоні активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а в Луганській області — 11 випадків.
Хто отримує штрафи
В "Опендатабот" зауважують, що переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 випадків — це лише 0,2% від загальної кількості.
Рекордсменом за активністю став Сумський міський ТЦК, який відкрив по 9 проваджень проти двох чоловіків, а також 8 проваджень проти іншого чоловіка. Наразі це найбільша кількість штрафів на одну людину по країні.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" доступна функція сплати штрафів за порушення правил військового обліку. На сьогодні цей сервіс дозволяє погасити штрафи за дев'ять видів правопорушень.
50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.
За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.
Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.
Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.