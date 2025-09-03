Бодікамери для працівників ТЦК та СП: в Міноборони роз'яснили, як це працює

З 1 вересня набув чинності указ Міністерства оборони, який зобов'язує військовослужбовців ТЦК носити нагрудні камери (бодікамери) під час перевірки документів. У зв'язку з цим, відомство надало роз'яснення щодо порядку їх використання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що мета нововведення – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.

Правила відеофіксації

Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація .

Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).

Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.

Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Контроль та відповідальність

По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – така архітектура нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Термін зберігання відеозаписів із бодікамер на сервері Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ становить 30 днів.

Цей термін може бути збільшений у таких випадках:

використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;

під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою - безпосередньо керівник центру комплектування.

В Міноборони додали, що порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Кабмін за ініціативи Міністерства оборони затвердив постійний режим роботи сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).