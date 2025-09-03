Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Бодікамери для працівників ТЦК та СП: в Міноборони роз'яснили, як це працює

тцк
ТЦК почали використовувати нагрудні камери / Міноборони

З 1 вересня набув чинності указ  Міністерства оборони, який зобов'язує військовослужбовців ТЦК носити нагрудні камери (бодікамери) під час перевірки документів. У зв'язку з цим, відомство надало роз'яснення щодо порядку їх використання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що мета нововведення – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян. 

Правила відеофіксації

  • Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.
  • Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.
  • Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).
  • Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.
  • Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.
Фото 2 — Бодікамери для працівників ТЦК та СП: в Міноборони роз'яснили, як це працює

Контроль та відповідальність

По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер. 

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – така архітектура  нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Термін зберігання відеозаписів із бодікамер на сервері Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ становить 30 днів.

Цей термін може бути збільшений у таких випадках:

  • використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
  • під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
  • під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
  • фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;
  • інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою - безпосередньо керівник центру комплектування.

Фото 3 — Бодікамери для працівників ТЦК та СП: в Міноборони роз'яснили, як це працює

В Міноборони додали, що порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Кабмін за ініціативи Міністерства оборони затвердив постійний режим роботи сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Автор:
Тетяна Бесараб