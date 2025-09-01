З 1 вересня працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери: як працюватиме відеофіксація

З 1 вересня набув чинності указ Міноборони про обов’язкове носіння нагрудних камер військовослужбовцями ТЦК під час перевірки документів.

Як пише Delo.ua, про це нововведення раніше повідомляв міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність", - написав Шмигаль.

Бодікамери для ТЦК

Як зазначив заступник міністра оборони Євген Мойсюк в коментарі "РБК-Україна", представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, тепер зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери.

Вони будуть вести безперервний запис під час роботи. Цю вимогу було закріплено спеціальним дорученням міністра оборони.

Ініціатива має на меті підвищити прозорість роботи груп оповіщення та забезпечити права як військовозобов'язаних, так і представників ТЦК. Використання камер мінімізує конфлікти, створює докази для вирішення спірних ситуацій і запобігає зловживанням.

Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", уповноважені представники ТЦК та поліціянти мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток.

Особливості відеофіксації роботи ТЦК

Інструкція передбачає, що представник ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків, і тривати безперервно до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об’єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.

Важливо, що працівникам суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер здійснюється відповідальною особою в ТЦК, а за інформацією з них - безпосередньо керівником.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Після завершення роботи груп оповіщення, записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання становитиме щонайменше 30 днів, але у випадках, пов’язаних із розслідуваннями чи судовими процесами, записи зберігатимуться довше.

Адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Нагадаємо, Кабмін за ініціативи Міністерства оборони затвердив постійний режим роботи сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).