С 1 сентября работники ТЦК обязаны носить бодикамеры: как будет работать видеофиксация

С понедельника, 1 сентября, работники ТЦК обязаны носить бодикамеры. Речь идет о видеофиксации во время проверки документов или вручения повесток.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщал министр обороны Украины Денис Шмигаль.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность", - написал Шмигаль.

Бодикамеры для ТЦК

Как отметил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии РБК-Украина, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), работающих в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры.

Они будут вести непрерывную запись во время работы. Это требование было закреплено специальным поручением министра обороны.

Инициатива стремится повысить прозрачность работы групп оповещения и обеспечить права как военнообязанных, так и представителей ТЦК. Использование камер минимизирует конфликты, создает доказательства для разрешения спорных ситуаций и предотвращает злоупотребления.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уполномоченные представители ТЦК и полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию при проверке документов или вручении повесток.

Особенности видеофиксации работы ТЦК

Инструкция предусматривает, что представитель ТЦК, использующий камеру, обязан уведомить об этом лиц, которых он фиксирует.

Запись должна начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до завершения. Исключают лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.

Важно, что работникам строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам. Контроль за использованием камер осуществляется ответственным лицом в ТЦК, а по информации из них – непосредственно руководителем.

Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет дисциплинарную ответственность - от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

После завершения работы групп оповещения записи с карт памяти будут автоматически загружаться на централизованный защищенный сервер. Срок их хранения составит не менее 30 дней, но в тех случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами, записи будут сохраняться дольше.

Администратором ИКС станет Военная служба правопорядка ВСУ. Это будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательству в работу системы.

Напомним, Кабмин по инициативе Министерства обороны утвердил постоянный режим работы сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).