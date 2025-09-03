Бодикамеры для работников ТЦК и СП: в Минобороны разъяснили, как это работает

С 1 сентября вступил в силу указ Министерства обороны, обязывающий военнослужащих ТЦК носить нагрудные камеры (бодикамеры) во время проверки документов. В связи с этим ведомство предоставило разъяснения относительно порядка их использования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что цель нововведения – обеспечить максимальную прозрачность и законность мобилизации, повысить ответственность как представителей центров комплектования, так и граждан.

Правила видеофиксации

Уполномоченный представитель ТЦК и СП, использующий камеру, обязан сообщать об этом лицам, в отношении которых производится фото- и видеофиксация .

Запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения.

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных нужд (прием пищи и т.п.).

Во время видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках.

Участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Контроль и ответственность

По завершении работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом среди должностных лиц ТЦК и СП. Тот будет проверять их целостность и функциональность, а также будет производить автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.

Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ – такая архитектура будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательству в работу системы.

Срок хранения видеозаписей с боди-камер на сервере Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ составляет 30 дней .

Этот термин может быть увеличен в следующих случаях:

использование записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запрос правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

других событий, если они могут использоваться в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, во время проведения служебных расследований.

Контроль за использованием видеорегистраторов будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а за информацией, полученной с их помощью, - непосредственно руководитель центра комплектования.

В Минобороны добавили, что нарушение правил использования технических средств фиксации влечет дисциплинарную ответственность - от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Напомним, Кабмин по инициативе Министерства обороны утвердил постоянный режим работы сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).