"Текстиль-контакт" инвестировал в развитие бизнеса $15 млн с 2022, несмотря на войну

Группа компаний "Текстиль-Контакт" инвестировала более $15 млн в свое развитие во время полномасштабной войны. Несмотря на ракетные атаки, проблемы с энергетикой и высокую стоимость кредитов бизнес расширяет производственные линии, запускает новые фабрики и штурмует рынок Евросоюза.

Об этом основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский рассказал в интервью Delo.ua.

"Хотя мы и не замораживали развитие во время войны, но мы очевидно существуем в большой неопределенности. Мы развиваем производство, однако из-за воздушных атак очень рискуем, а энергетические проблемы могут существенно нарушать сроки реализации планов", — сказал он.

При всех рисках компания реализовала ряд ключевых проектов.

"Мы за 2023-2024 годы стартовали производство нетканых материалов, ввели лазерный раскрой, цифровую печать на тканях, начали производство вязаных изделий, купили в Польше целую фабрику, которую на 65 фурах привезли в Чернигов, где ее монтируем. Только этот проект стоил более 1,8 млн евро. Серьезные планы имеем по роботизации производств, вчетверо повышающих производительность труда. Запустили новые швейные фабрики в Лубнах и Борисполе. И это еще не все", — рассказал Соколовский.

ТК-групп во время войны также оставались одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли.

"В целом по всей группе за эти же годы мы заплатили 1,1 млрд гривен налогов. Это, я считаю, очень большая цифра, потому что это, если брать налоговую нагрузку, это 14% от нашего объема. Это примерно 250-300 тысяч гривен в год мы платим налогов на одного сотрудника", — отметил собеседник издания .

Кредитный ресурс ТК-групп черпает в отечественных банках.

"Мы очень закредитованы, но без этого развитие невозможно. Конечно, сейчас это дорого и страховать военные риски мы не можем", — признает Соколовский.

Еще один вызов – резкое сокращение экспорта. Если раньше он формировал 15% доходов, то сейчас только 5%. Причина, по словам бизнесмена, в сворачивании международных программ помощи.

"Это связано с тем, что свернуто много международных программ помощи, где мы в свое время выиграли тендеры и были поставщиками. Это глобальная история, это тендеры ООН, ЮНИСЕФ, USAID. Финансирование по ним упало до 90%, поэтому мы потеряли заказ" , — говорит он.

Впрочем, приоритетное направление развития компании на следующий год – это экспорт. Главный рынок — Евросоюз.

"Вообще страны Европейского Союза – приоритетные в нашей экспортной стратегии. Это направление развивается очень медленно в том числе из-за сложных европейских регуляций. Рынок они свой защищают, в отличие от нас", — подчеркнул основатель "Текстиль-Контакта" .

Детальнее об этом, а также о том, почему половина украинского легпрома работает в тени, как "Текстиль-Контакт" отражается от черного пиара и почему компания планирует привлекать трудовых мигрантов, читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" на Delo.ua.