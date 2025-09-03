Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
"Текстиль-контакт" інвестував у розвиток бізнесу $15 млн з 2022 року попри війну

Текстиль-Контакт, олексагндр соколовський
Група компаній "Текстиль-Контакт" інвестувала понад $15 млн у свій розвиток під час повномасштабної війни. Попри ракетні атаки, проблеми з енергетикою та високу вартість кредитів, бізнес розширює виробничі лінії, запускає нові фабрики та штурмує ринок Євросоюзу.

Про це засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський розповів в інтерв’ю Delo.ua.

"Хоча ми й не заморожували розвиток під час війни, але ми очевидно існуємо у великій невизначеності. Ми розвиваємо виробництво, проте через повітряні атаки дуже ризикуємо, а енергетичні проблеми можуть суттєво порушувати строки реалізації планів", — сказав він.

Попри всі ризики компанія реалізувала низку ключових проєктів.

"Ми за 2023-2024 роки стартували виробництво нетканих матеріалів, запровадили лазерний розкрій, цифровий друк на тканинах, розпочали виробництво в'язаних виробів, купили в Польщі цілу фабрику, яку на 65 фурах привезли до Чернігова, де її монтуємо. Лише цей проєкт коштував понад €1,8 млн. Серйозні плани маємо по роботизації виробництв, що вчетверо підвищують продуктивність праці. Запустили нові швейні фабрики в Лубнах і в Борисполі. І це ще не все"— розповів Соколовський.

ТК-груп під час війни також залишалася одним із найбільших платників податків у галузі.

"Загалом по всій групі за ці ж роки ми заплатили 1,1 млрд гривень податків. Це, я вважаю, дуже велика цифра, бо це, якщо брати податкове навантаження, це 14% від нашого обсягу. Це приблизно 250-300 тисяч гривень в рік ми платимо податків на одного співробітника", зазначив співрозмовник видання.

Кредитгний ресурс ТК-груп черпає у вітчизняних банках.

"Ми дуже закредитовані, але без цього розвиток не можливий. Звичайно, що зараз це дорого і страхувати воєнні ризики ми не можемо", — визнає Соколовський.

Ще один виклик — різке скорочення експорту. Якщо раніше він формував 15% доходів, то нині — лише 5%. Причина, за словами бізнесмена, у згортанні міжнародних програм допомоги.

"Це пов'язано з тим, що згорнуто багато міжнародних програм допомоги, де ми виграли свого часу тендери та були постачальниками. Це глобальна історія, це тендери ООН, ЮНІСЕФ, USAID. Фінансування по ним впало до 90%, тож ми втратили замовлення", каже він.

Втім, пріоритетний напрямок розвитку у компанії на наступний рік – це експорт. Головний ринок  Євросоюз.

"Взагалі, країни Європейського Союзу – пріоритетні в нашій експортній стратегії. Цей напрямок розвивається дуже повільно в тому числі через складні європейські регуляції. Ринок вони свій захищають, на відміну від нас", — підкреслив засновник "Текстиль-Контакту".

Детальніше про це, а також про те, чому половина українського легпрому працює в тіні, як "Текстиль-Контакт" відбивається від чорного піару та чому компанія планує залучати трудових мігрантів, читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.

Автор:
Денис Ялухін