Telegram-сеть "Труха" могли продать за $15–25 млн

Харьковский криптопредприниматель Николай Удянский мог приобрести сеть Telegram-каналов "Труха". Соглашение могло состояться около двух месяцев назад. В то же время сам Удянский и руководитель проекта Максим Лавриненко отрицают смену владельца.

Как информирует Delo.ua, об этом Forbes Ukraine рассказали трое собеседников, причастных к медиа, defense-бизнесу и антикоррупционному сектору.

Удянский заявил Forbes Ukraine, что владельцем "Трухи" и дальше является Лавриненко, с которым его связывают давние дружеские отношения. Лавриненко также опроверг продажу канала и назвал такие сообщения слухами, которые "запускают конкуренты".

Сколько может стоить "Труха"

По оценке Head of Telegram Department агентства Netpeak Максима Цапа, стоимость проекта "Труха" может составить $15–25 млн. Похожие оценки — $20 млн и $15–25 млн — Forbes Ukraine назвали еще два собеседника из бизнес-кругов.

В то же время собеседник по антикоррупционному сектору утверждает, что сумма сделки могла быть значительно ниже — около $2,5 млн.

Оценивать "Труху" по классическим мультипликаторам медиа-бизнеса сложно. По данным YouControl, выручка ООО "Труха Украина" в 2025 году составила 9,2 млн грн. В то же время Цап оценивает, что годовой оборот сети такого масштаба может превышать 100 млн. грн.

Масштаб сети

"Труха" является одной из самых больших сетей Telegram-каналов в Украине. Основной канал "Труха Україна" имеет более 3 млн подписчиков.

По оценке Netpeak, одноименная сеть насчитывает 37 каналов с общей аудиторией 9 млн. пользователей, а общее количество связанных каналов превышает 100.

В 2023 году NGL Media оценивало совокупную аудиторию орбиты "Трухи" в 12 млн. Тогда в нее входили 63 канала.

Кто стоит за проектом

Telegram-канал "Труха" появился в 2019 году как локальный харьковский канал "Тру Харьков". После начала полномасштабного вторжения он начал освещать происходящее по всей Украине и быстро вышел за пределы регионального формата.

С 2022 года Максим Лавриненко называет себя владельцем и учредителем проекта. По данным YouControl, он является единоличным владельцем и директором ООО "Труха Украина", созданного в декабре 2023 года.

Ранее NGL Media и "Грунт" писали, что инвестором "Трухи" может быть харьковский бизнесмен Владимир Литвин. Среди косвенных признаков расследователи называли регистрацию торговых марок "Трухи" на его мать и платежи через СЕО его компании.

Что известно об Удянском

Николай Удянский – харьковский криптопредприниматель. В 2021 году Forbes Ukraine включал его в список "100 самых богатых украинцев" с оценкой состояния в $180 млн, однако впоследствии оценку пересмотрели из-за падения крипторинки, краха FTX и войны.

Удянский был связан с криптобиржами Coinsbit и Qmall. По данным Coinranking, Coinsbit сейчас имеет статус неактивного. У Qmall, по данным CoinGecko, сейчас нулевой объем торгов.

В 2024 году правоохранители открывали производство о возможном мошенничестве через Qmall, однако в июле 2025 года его закрыли из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. После этого суд отменил арест имущества и криптоактивов.

С 2023 Удянский является почетным консулом Румынии в Харькове. Он также является соучредителем Parlament Media Group, но утверждает, что не участвует в операционном управлении.

Напомним, недавно Госагентство PlayCity оштрафовало Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нарушение законодательства в сфере рекламы азартных игр.