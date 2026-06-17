Telegram-мережу "Труха" могли продати за $15–25 млн

Харківський криптопідприємець Микола Удянський міг придбати мережу Telegram-каналів "Труха". Угода могла відбутися близько двох місяців тому. Водночас сам Удянський і керівник проєкту Максим Лавриненко заперечують зміну власника.

Як інформує Delo.ua, про це Forbes Ukraine розповіли троє співрозмовників, дотичних до медіа, defense-бізнесу та антикорупційного сектору.

Удянський заявив Forbes Ukraine, що власником "Трухи" і надалі є Лавриненко, з яким його пов’язують давні дружні стосунки. Лавриненко також заперечив продаж каналу й назвав такі повідомлення чутками, які "запускають конкуренти".

Скільки може коштувати "Труха"

За оцінкою Head of Telegram Department агенції Netpeak Максима Цапа, вартість проєкту "Труха" може становити $15–25 млн. Схожі оцінки — $20 млн і $15–25 млн — Forbes Ukraine назвали ще двоє співрозмовників із бізнес-кіл.

Водночас співрозмовник з антикорупційного сектору стверджує, що сума угоди могла бути значно нижчою — близько $2,5 млн.

Оцінювати "Труху" за класичними мультиплікаторами медіабізнесу складно. За даними YouControl, виторг ТОВ "Труха Україна" у 2025 році становив 9,2 млн грн. Водночас Цап оцінює, що річний оборот мережі такого масштабу може перевищувати 100 млн грн.

Масштаб мережі

"Труха" є однією з найбільших мереж Telegram-каналів в Україні. Основний канал "Труха Україна" має понад 3 млн підписників.

За оцінкою Netpeak, однойменна мережа налічує 37 каналів із загальною аудиторією 9 млн користувачів, а загальна кількість пов’язаних каналів перевищує 100.

У 2023 році NGL Media оцінювало сукупну аудиторію орбіти "Трухи" у 12 млн. Тоді до неї входили 63 канали.

Хто стоїть за проєктом

Telegram-канал "Труха" з’явився у 2019 році як локальний харківський канал "Тру Харьков". Після початку повномасштабного вторгнення він почав висвітлювати події по всій Україні та швидко вийшов за межі регіонального формату.

З 2022 року Максим Лавриненко називає себе власником і засновником проєкту. За даними YouControl, він є одноосібним власником і директором ТОВ "Труха Україна", створеного у грудні 2023 року.

Раніше NGL Media та "Ґрунт" писали, що інвестором "Трухи" може бути харківський бізнесмен Володимир Литвин. Серед непрямих ознак розслідувачі називали реєстрацію торговельних марок "Трухи" на його матір та платежі через СЕО його компанії.

Що відомо про Удянського

Микола Удянський — харківський криптопідприємець. У 2021 році Forbes Ukraine включав його до списку "100 найбагатших українців" з оцінкою статків у $180 млн, однак згодом оцінку переглянули через падіння крипторинку, крах FTX та війну.

Удянський був пов’язаний із криптобіржами Coinsbit і Qmall. За даними Coinranking, Coinsbit нині має статус неактивної. У Qmall, за даними CoinGecko, зараз нульовий обсяг торгів.

У 2024 році правоохоронці відкривали провадження щодо можливого шахрайства через Qmall, однак у липні 2025 року його закрили через відсутність складу кримінального правопорушення. Після цього суд скасував арешт майна та криптоактивів.

З 2023 року Удянський є почесним консулом Румунії в Харкові. Він також є співзасновником Parlament Media Group, але стверджує, що не бере участі в операційному управлінні.

Нагадаємо, нещодавно Держагентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал “Труха Україна” на 4,8 млн грн за порушення законодавства у сфері реклами азартних ігор.