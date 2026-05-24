Телеком-компании могут получить новый обязательный платеж

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК), предложила ввести регуляторный сбор в размере до 1,5% от общего дохода телеком-операторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такой механизм должен снизить нагрузку на государственный бюджет и обеспечить финансирование деятельности регулятора. По расчетам НКЭК, в 2027 году потребность в финансировании составит 401,1 млн. грн.

По данным регулятора, в 2025 году потенциальными плательщиками такого сбора было 508 субъектов хозяйствования. Ожидается, что в 2027 году их количество вырастет до 580, а в 2028 году – до 696.

В НКЭК также отметили, что финансовые расчеты учитывают имплементацию европейского регламента Gigabit Infrastructure Act. Документ предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, обеспечение доступа к услугам связи в отдаленных регионах, а также восстановление инфраструктуры на оккупированных и приграничных территориях.

В то же время, предложенная инициатива уже вызвала критику со стороны Интернет ассоциации Украины. В организации заявили, что некоторые положения законопроекта могут противоречить нормам Европейского кодекса электронных коммуникаций и содержат дискриминационные подходы.

В ассоциации подчеркнули, что ожидают учета своих замечаний. В случае их игнорирования организация планирует обращаться в украинские и европейские институты.

Добавим, что в Украине за шесть месяцев действия новых правил электронных коммуникаций было заблокировано более 100 000 номеров, которые использовались для распространения спама. Система блокировки основана на обращениях абонентов и автоматическом анализе активности номеров.

Автор:
Татьяна Гойденко