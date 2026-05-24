Телеком-компанії можуть отримати новий обов’язковий платіж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), запропонувала запровадити регуляторний збір у розмірі до 1,5% від загального доходу телеком-операторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, такий механізм має зменшити навантаження на державний бюджет та забезпечити фінансування діяльності регулятора. За розрахунками НКЕК, у 2027 році потреба у фінансуванні становитиме 401,1 млн грн.

За даними регулятора, у 2025 році потенційними платниками такого збору були 508 суб'єктів господарювання. Очікується, що у 2027 році їхня кількість зросте до 580, а у 2028 році — до 696.

У НКЕК також зазначили, що фінансові розрахунки враховують імплементацію європейського регламенту Gigabit Infrastructure Act. Документ передбачає розвиток цифрової інфраструктури, забезпечення доступу до послуг зв’язку у віддалених регіонах, а також відновлення інфраструктури на деокупованих та прикордонних територіях.

Водночас запропонована ініціатива вже викликала критику з боку Інтернет асоціації України. В організації заявили, що окремі положення законопроєкту можуть суперечити нормам Європейського кодексу електронних комунікацій та містять дискримінаційні підходи.

В асоціації наголосили, що очікують врахування своїх зауважень. У разі їхнього ігнорування організація планує звертатися до українських та європейських інституцій.

Додамо, в Україні за шість місяців дії нових правил електронних комунікацій було заблоковано понад 100 000 номерів, що використовувалися для розповсюдження спаму. Система блокування базується на зверненнях абонентів та автоматичному аналізі активності номерів.