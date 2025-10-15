Запланована подія 2

"Теплица идей": стартовал прием заявок грантовой программы для креативных предпринимателей

грант
Грантовая программа "Теплица идей" открывает возможности для бизнеса в креативных индустриях / Depositphotos

15 октября стартует прием заявок на гранты по программе "Теплица идей" для начинающих креативных предпринимателей, работающих в Винницкой, Волынской, Одесской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кто может подать заявку?

Отмечается, что программа ориентирована на микропредприятия на ранней стадии развития в сфере культурных и   креативных индустрий, а также физических лиц, которые имеют креативные бизнес-идеи и готовы официально зарегистрировать свой бизнес. Подать заявку могут физические лица, физические лица-предприниматели и юридические лица

Сумма гранта будет зависеть от даты регистрации ФЛП или предприятия:

  • для предприятий, осуществляющих деятельность менее года, или физических лиц, имеющих идею и готовых зарегистрировать предприятие до подписания контракта – от 200 000 до 250 000 грн;
  • для предприятий, осуществляющих деятельность более года – от 300 000 до 500 000 грн.

Гранты будут покрывать 80–90% затрат проекта и требуют собственного взноса заявителя не менее 10–20%.

Грант покроет:

  • Разработка продукта,
  • брендинг и дизайн,
  • исследование рынка,
  • регистрацию интеллектуальной собственности,
  • участие в ярмарках или инновационных событиях и т.д.

Какие секторы бизнеса могут участвовать?

  • Визуальное искусство: живопись, скульптура, фотография и другие виды визуального искусства;
  • исполнительское искусство: музыка, танец, театр, перформанс;
  • кино и медиа: видеопроизводство, цифровые медиа, подкасты, блоги, каналы, порталы;
  • видеоигры и анимация;
  • дизайн: графический дизайн, дизайн продуктов, интерьеров, дизайн одежды и смежных отраслей;
  • традиционная культура и ремесла: включая такие ремесла, как гончарство, ткачество, обработка дерева и ювелирные изделия;
  • литература и издательское дело;
  • архитектура и урбанистика;
  • культурные и креативные просторы: музеи, галереи, хабы и другие;
  • культурное образование: неформальные образовательные программы, способствующие сплоченности и просвещению общества через искусство и культуру;
  • культура и цифровизация: усилия и инициативы по цифровизации, связанные с культурой и искусством;
  • реклама и маркетинг

Заявки принимаются с 15 октября по 16 ноября 2025 года по ссылке.

Экспертная комиссия будет оценивать заявки в течение декабря 2025, а объявление победителей состоится в январе 2026 года.

Грантовая программа «Теплица идей» реализуется при поддержке Швейцарии в рамках Швейцарско-украинского проекта «Сплоченность и региональное развитие Украины» UCORD, реализуемого компанией NIRAS Sweden AB.

Напомним, с 8 октября началась регистрация на две грантовые программы, направленные на поддержку бизнеса в Украине. Подать заявки могут самозанятые лица, микробизнес, а также малые и средние предприятия, работающие в восьми прифронтовых областях. Программы распространяются на местный и релоцированный бизнес.

Автор:
Светлана Манько