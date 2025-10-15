Запланована подія 2

"Теплиця ідей": стартував прийом заявок грантової програми для креативних підприємців

грант
Грантова програма "Теплиця ідей" відкриває можливості для бізнесу у креативних індустріях / Depositphotos

15 жовтня стартує прийом заявок на гранти за програмою "Теплиця ідей" для креативних підприємців-початківців, які працюють у Вінницькій, Волинській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Як пише Delo.ua,  про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Хто може подати заявку?

Зазначається, що програма орієнтована на мікропідприємства на ранній стадії розвитку у сфері культурних та креативних індустрій, а також на фізичних осіб, які мають креативні бізнес-ідеї й готові офіційно зареєструвати свій бізнес. Подати заявку можуть фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи

Сума гранту залежатиме від дати реєстрації ФОП чи підприємства:

  • для підприємств, що провадять діяльність менш як рік, або фізичних осіб, які мають ідею та готові зареєструвати підприємство до підписання контракту – від 200 000 до  250 000 грн;
  • для підприємств, що провадять діяльність понад рік – від 300 000  до 500 000 грн.

Гранти покриватимуть 80–90% витрат проєкту та потребують власного внеску заявника не менше ніж 10-20%.

Грант покриє:

  • Розробку продукту, 
  • брендинг і дизайн, 
  • дослідження ринку, 
  • реєстрацію інтелектуальної власності, 
  • участь у ярмарках або інноваційних подіях тощо.

Які сектори бізнесу можуть брати участь?

  • Візуальне мистецтво: живопис, скульптура, фотографія та інші форми візуального мистецтва;
  • виконавське мистецтво: музика, танець, театр, перформанс тощо;
  • кіно та медіа: відеовиробництво, цифрові медіа, подкасти, блоги, канали, портали;
  • відеоігри та анімація;
  • дизайн: графічний дизайн, дизайн продуктів, інтер'єрів, дизайн одягу та суміжні галузі;
  • традиційна культура та ремесла: включаючи такі ремесла, як гончарство, ткацтво, обробка дерева та ювелірні вироби тощо;
  • література та видавнича справа;
  • архітектура та урбаністика;
  • культурні та креативні простори: музеї, галереї, хаби та інші;
  • культурна освіта: неформальні освітні програми, що сприяють згуртованості та просвітництву громади через мистецтво та культуру;
  • культура та цифровізація: зусилля та ініціативи з цифровізації, пов'язані з культурою та мистецтвом;
  • реклама та маркетинг.

Заявки приймаються з 15 жовтня до 16 листопада 2025 року за посиланням.

Експертна комісія буде оцінювати заявки протягом грудня 2025 року, а оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.

Грантова програма «Теплиця ідей» реалізується за підтримки Швейцарії у межах Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється компанією NIRAS Sweden AB.

Нагадаємо, з 8 жовтня розпочалася реєстрація на дві грантові програми, спрямовані на підтримку бізнесу в Україні. Подати заявки можуть самозайняті особи, мікробізнес, а також малі та середні підприємства, що працюють у восьми прифронтових областях. Програми поширюються на місцевий та релокований бізнес.

