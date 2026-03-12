Запланована подія 2

Terwin Руслана Шостака купила 18 га под строительство логистического парка в Киевской области: что известно о проекте

В Киевской области построят логистический парк/Фото: Terwin

Корпорация Terwin Руслана Шостака, владельца сетей EVA и VARUS, приобрела земельный участок площадью 18 гектаров для строительства первого логистического парка в Киевском регионе. Это первый из запланированных десяти участков проекта WinHub. Старт строительных работ намечен на второй квартал 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Локация и транспортное сообщение

Первый участок сети расположен в селе Мечта Дмитриевской общины Бучанского района. Объект находится в 7 км от Киева на международной трассе E40. Этот маршрут обеспечивает прямое сообщение столицы со странами Европейского Союза, а также восточными регионами Украины.

Кроме того, локация имеет доступ к трассе E95, открывающей коридор в южные области и морские порты Одессы. Расстояние до западной границы Украины составляет от 550 до 650 км.

Масштабы и инвестиции

Проект WinHub предусматривает привлечение 1 млрд. долларов прямых инвестиций для строительства 1 млн. кв. м складских помещений класса "А" в Украине. План реализации включает:

  • десять очередей строительства, каждая площадью по 100 тыс. кв. м;
  • приобретение следующих девяти участков в течение 2026-2027 годов;
  • создание 116 тыс. кв. м современных мощностей на первом объекте к 2030 году.

По словам основателя Winhub и президента корпорации Terwin, основателя и совладельца WinHub Руслана Шостака, приобретение земли является продолжением стратегии создания сети парков нового поколения.

"Важно понимать: WinHub - это не просто состав. Это многофункциональный инфраструктурный комплекс с современными технологическими решениями для наших партнеров, клиентов и сотрудников. Это экосистема, способная дать новый импульс экономическому развитию регионов и общин, в которых она будет реализована", - отметил он.

Объект будет функционировать как многофункциональная экосистема с технологическими решениями для бизнеса и удобными условиями для персонала. Он будет функционировать вдоль основных транспортных коридоров Украина-ЕС в Киеве, Одессе, Львове, Днепре.

Справочно

Terwin (Тервин) — это украинская корпорация, основанная предпринимателем Русланом Шостаком, объединяющая 17 компаний в сферах ритейла ( EVA , VARUS ), девелопмента и инвестиций. Она фокусируется на развитии экономики Украины, управлении активами, а также реализует масштабные логистические проекты ( WinHub ).

По данным Y oucontrol, конечными владельцами бенефициарных корпорации Terwin являются Руслан Шостак и Валерий Киптик.

Напомним, в Хмельницком выставили на продажу земельный участок площадью 7,46 га с прямым фасадом на международную трассу E50/М12. Объект расположен в зоне активного развития логистики и складов .

Автор:
Татьяна Ковальчук