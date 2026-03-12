Terwin Руслана Шостака купила 18 га під будівництво логістичного парку на Київщині: що відомо про проєкт

Корпорація Terwin Руслана Шостака, власника мереж EVA та VARUS, придбала земельну ділянку площею 18 га для будівництва першого логістичного парку в Київському регіоні. Це перша із запланованих десяти ділянок проєкту WinHub. Старт будівельних робіт заплановано на другий квартал 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Локація та транспортне сполучення

Перша ділянка мережі розташована в селі Мрія Дмитрівської громади Бучанського району. Об'єкт знаходиться за 7 км від Києва на міжнародній трасі E40. Цей маршрут забезпечує пряме сполучення столиці з країнами Європейського Союзу, а також східними регіонами України.

Крім того, локація має доступ до траси E95, що відкриває коридор до південних областей та морських портів Одеси. Відстань до західного кордону України становить від 550 до 650 км.

Масштаби та інвестиції

Проєкт WinHub передбачає залучення 1 млрд доларів прямих інвестицій для будівництва 1 млн кв. м складських приміщень класу "А" в Україні. План реалізації включає:

десять черг будівництва, кожна площею по 100 тис. кв. м;

придбання наступних дев'яти ділянок протягом 2026–2027 років;

створення 116 тис. кв. м сучасних потужностей на першому об'єкті до 2030 року.

За словами засновника Winhub та президента корпорації Terwin, засновника та співвласника WinHub, Руслана Шостака, придбання землі є продовженням стратегії створення мережі парків нового покоління.

"Важливо розуміти: WinHub — це не просто склад. Це багатофункціональний інфраструктурний комплекс із сучасними технологічними рішеннями для наших партнерів, клієнтів і співробітників. Це екосистема, здатна дати новий імпульс економічному розвитку регіонів і громад, у яких вона буде реалізована", — зазначив він.

Об'єкт функціонуватиме як багатофункціональна екосистема з технологічними рішеннями для бізнесу та комфортними умовами для персоналу. Він функціюватиме уздовж основних транспортних коридорів Україна–ЄС у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі.

Про Terwin

Terwin (Тервін) — це українська корпорація, заснована підприємцем Русланом Шостаком, яка об'єднує 17 компаній у сферах ритейлу (EVA, VARUS), девелопменту та інвестицій. Вона фокусується на розвитку економіки України, управлінні активами, а також реалізує масштабні логістичні проекти (WinHub).

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками корпорації Terwin є Руслан Шостак та Валерій Кіптик.

