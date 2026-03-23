Tesla и SpaceX будут производить собственные чипы: Маск анонсировал запуск нового завода в Техасе

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск официально представил проект Terafab. На предприятии планируется выпускать чипы для искусственного интеллекта, роботов Optimus и космических спутников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Основная цель проекта - создание собственных чипов для робототехники, искусственного интеллекта и космических центров обработки данных, поскольку Маск считает темпы развития современной полупроводниковой отрасли недостаточными для нужд его компаний.

Предприятие будут возводить вблизи штаб-квартиры Tesla в Остине (штат Техас), а управление будет осуществляться двумя корпорациями.

Технологические мощности

По плану Маска, Terafab приступит к работе как "фабрика передовых технологий", оснащенная всем необходимым оборудованием для полного цикла производства и тестирования микросхем. Ранее бизнесмен заявлял о намерении выпускать на объекте 2-нанометровые чипы.

Проект рассчитан на поддержку терават вычислительной мощности в год, что необходимо для масштабирования инвестиций в ИИ и гуманоидных роботов Optimus.

Несмотря на отсутствие опыта в производстве полупроводников, Маск подчеркнул, что собственное производство является единственным способом избежать дефицита чипов в будущем.

Стратегия распределения продукции между Tesla, SpaceX и xAI

На предприятии планируется выпускать два основных типа микросхем. Первый тип оптимизируют для периферийных вычислений в транспортных средствах, роботах и работах Optimus.

Второй – сверхмощный чип для космического использования – предназначен для SpaceX и ее дочерней компании xAI.

Ожидается, что именно xAI, которую SpaceX приобрела в феврале, станет основным потребителем производимой продукции.

В настоящее время Tesla продолжает сотрудничество с существующими поставщиками, такими как Samsung, TSMC и Micron, однако Маск отметил, что они не способны полностью удовлетворить растущие запросы его экосистемы.

Космические центры обработки данных и IPO SpaceX

Важной частью презентации явилась концепция спутниковой системы для вычислений в космосе. SpaceX уже подала запрос на лицензию для запуска миллиона спутников-узлов для центров обработки данных.

Финансирование этих амбициозных планов, включая строительство Terafab, станет одним из движителей запланированного на лето 2026 года IPO SpaceX.

Ожидается, что компания привлечет до 50 миллиардов долларов, что может оценить ее стоимость в 1,75 триллиона долларов. Кроме того, Маск упомянул о планах запуска спутников с поверхности Луны с помощью специальных электромагнитных двигателей массы.

Напомним, Tesla планирует потратить 20 миллиардов долларов в этом году на масштабную трансформацию. Это вдвое больше $8,5 млрд в 2025 году, и существенно превышает прогнозы аналитиков.