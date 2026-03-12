Запланована подія 2

Энергетическое подразделение Илона Маска выходит на британский рынок электричества

Tesla
Tesla вышла на рынок электроэнергии Великобритании / Википедия

Британский регулятор Ofgem выдал лицензию компании Tesla Energy Ventures. Этот документ позволяет энергетическому подразделению Илона Маска снабжать электричество домохозяйствами и предприятиями на территории Великобритании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Отмечается, что разрешение вступило в силу в 18:00 по местному времени 11 марта. В июле 2025 года компания подала заявку на получение лицензии на поставку электроэнергии (Electricity Supply Licence ) в британский регулятор Ofgem. Процесс проверки длился семь месяцев

Ранее Tesla внедрила схожую модель работы в штате Техас, США. Система позволяет владельцам электромобилей заряжать транспорт по низким тарифам. Кроме того, компания выкупает излишки электроэнергии у пользователей, возвращающих ее в общую сеть из своих домашних аккумуляторов.

По данным сервиса U-switch, в Великобритании сейчас зарегистрировано более 250 000 электромобилей марки Tesla. Также в стране установлены тысячи фирменных домашних батарей.

Выход нового игрока на рынок происходит в период, когда местные поставщики сталкиваются с ростом долгов и строгими правилами регулирования. Несмотря на понижение оптовых цен на энергию после кризиса, условия работы для британских энергетических компаний остаются сложными.

О Tesla Energy Ventures

Tesla Energy Ventures   – это специализированное подразделение корпорации Tesla, созданное в феврале 2023 года для деятельности на рынке розничной торговли электроэнергией. Компания зарегистрирована в Великобритании, ее головной офис расположен в городе Манчестер.

Компания работает в экосистеме Tesla Electric. Ее работа базируется на трех составляющих:

  • продажа энергии домохозяйствам и коммерческим объектам;
  • объединение домашних аккумуляторов Powerwall в единую сеть для поддержания стабильности энергосистемы;
  • выкуп излишков электричества у клиентов, которые генерируют его с помощью солнечных панелей или хранят в батареях.

В отличие от многих традиционных поставщиков в Великобритании, Tesla Energy Ventures не имеет лицензии на поставку газа и работает исключительно с электрической энергией.

Напомним, Tesla планирует потратить 20 миллиардов долларов в этом году на масштабную трансформацию. Это вдвое больше $8,5 млрд в 2025 году, и существенно превышает прогнозы аналитиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук