Енергетичний підрозділ Ілона Маска виходить на британський ринок електрики

Британський регулятор Ofgem видав ліцензію компанії Tesla Energy Ventures. Цей документ дозволяє енергетичному підрозділу Ілона Маска постачати електрику домогосподарствам та підприємствам на території Великої Британії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Зазначається, що дозвіл набув чинності о 18:00 за місцевим часом 11 березня. У липні 2025 року компанія подала заявку на отримання ліцензії на постачання електроенергії (Electricity Supply Licence) до британського регулятора Ofgem. Процес перевірки тривав сім місяців

Раніше Tesla впровадила подібну модель роботи у штаті Техас, США. Система дозволяє власникам електромобілів заряджати транспорт за низькими тарифами. Крім того, компанія викуповує надлишки електроенергії у користувачів, які повертають її в загальну мережу зі своїх домашніх акумуляторів.

За даними сервісу U-switch, у Великій Британії зараз зареєстровано понад 250 000 електромобілів марки Tesla. Також у країні встановлено тисячі фірмових домашніх батарей.

Вихід нового гравця на ринок відбувається в період, коли місцеві постачальники стикаються зі зростанням боргів населення та суворими правилами регулювання. Попри зниження гуртових цін на енергію після кризи, умови роботи для британських енергетичних компаній залишаються складними.

Про Tesla Energy Ventures

Tesla Energy Ventures — це спеціалізований підрозділ корпорації Tesla, створений у лютому 2023 року для діяльності на ринку роздрібної торгівлі електроенергією. Компанія зареєстрована у Великій Британії, її головний офіс розташований у місті Манчестер.

Компанія працює в межах екосистеми Tesla Electric. Її робота базується на трьох складових:

продаж енергії домогосподарствам та комерційним об'єктам;

об'єднання домашніх акумуляторів Powerwall у єдину мережу для підтримки стабільності енергосистеми;

викуп надлишків електрики у клієнтів, які генерують її за допомогою сонячних панелей або зберігають у батареях.

На відміну від багатьох традиційних постачальників у Великій Британії, Tesla Energy Ventures не має ліцензії на постачання газу і працює виключно з електричною енергією.

Нагадаємо, Tesla планує витратити 20 мільярдів доларів цього року на масштабну трансформацію. Це вдвічі більше, ніж $ 8,5 млрд у 2025 році, та суттєво перевищує прогнози аналітиків.