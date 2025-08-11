Запланована подія 2

Tesla прагне стати енергетичним постачальником у Великій Британії: компанія подала заявку на ліцензію в Ofgem

Tesla, вивіска
Tesla подає заявку на ліцензію в Ofgem. / Вікіпедія

Компанія Ілона Маска Tesla планує розширити свою діяльність на ринок енергетики Великої Британії. Вона подала офіційну заявку до британського енергетичного регулятора Ofgem для отримання ліцензії на постачання електроенергії як для домогосподарств, так і для бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Якщо заявку буде схвалено, то вже наступного року Tesla зможе конкурувати з великими компаніями, які домінують на енергетичному ринку Великої Британії.

Запит, поданий від імені Tesla Energy Ventures, був підписаний Ендрю Пейном, який очолює європейські енергетичні операції компанії.

Tesla вже має досвід у цій сфері: у 2022 році в Техасі був запущений сервіс Tesla Electric. Він дозволяє клієнтам оптимізувати споживання енергії та отримувати компенсацію за продаж надлишків електроенергії назад у мережу.

Це розширення відбувається на тлі зниження продажів електромобілів Tesla в Європі. За даними Британського товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT), у липні продажі впали майже на 60% порівняно з минулим роком. Аналогічна ситуація спостерігається і в Німеччині, де продажі знизилися на 55,1%. Це свідчить про посилення конкуренції, особливо з боку китайських виробників, а також про репутаційні проблеми, пов'язані з публічними висловлюваннями Ілона Маска.

Нагадаємо, автогігант Tesla уклав масштабну угоду з південнокорейською LG Energy Solution на суму $4,3 млрд для постачання акумуляторів для систем зберігання енергії.

Автор:
Тетяна Ковальчук