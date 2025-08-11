Tesla стремится стать энергетическим поставщиком в Великобритании: компания подала заявку на лицензию в Ofgem

Компания Илона Маска Tesla планирует расширить свою деятельность на рынок энергетики Великобритании. Она подала официальную заявку в британский энергетический регулятор Ofgem для получения лицензии на поставку электроэнергии как для домохозяйств, так и для бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Если заявка будет одобрена, то уже в следующем году Tesla сможет конкурировать с крупными компаниями, которые доминируют на энергетическом рынке Великобритании.

Запрос, поданный от имени Tesla Energy Ventures, был подписан Эндрю Пэйном, возглавляющим европейские энергетические операции компании.

Tesla уже имеет опыт в этой сфере: в 2022 году в Техасе был запущен сервис Tesla Electric. Он позволяет клиентам оптимизировать потребление энергии и получать компенсацию за продажу излишков электроэнергии обратно в сеть.

Это расширение происходит на фоне понижения продаж электромобилей Tesla в Европе. По данным Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в июле продажи упали почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии, где продажи снизились на 55,1%. Это свидетельствует об усилении конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, а также о репутационных проблемах, связанных с публичными высказываниями Илона Маска.

Напомним, автогигант Tesla заключил масштабное соглашение с южнокорейской LG Energy Solution на сумму $4,3 млрд для снабжения аккумуляторами для систем хранения энергии.