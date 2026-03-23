Tesla та SpaceX вироблятимуть власні чипи: Маск анонсував запуск нового заводу в Техасі

Генеральний директор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск офіційно представив проєкт Terafab. На підприємстві планують випускати чипи для штучного інтелекту, роботів Optimus та космічних супутників.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Основною метою проєкту є створення власних чипів для робототехніки, штучного інтелекту та космічних центрів обробки даних, оскільки Маск вважає темпи розвитку сучасної напівпровідникової галузі недостатніми для потреб його компаній.

Підприємство зводитимуть поблизу штаб-квартири Tesla в Остіні (штат Техас), а управління здійснюватиметься спільно двома корпораціями.

Технологічні потужності

За планом Маска, Terafab розпочне роботу як "фабрика передових технологій", оснащена всім необхідним обладнанням для повного циклу виробництва та тестування мікросхем. Раніше бізнесмен заявляв про намір випускати на об'єкті 2-нанометрові чипи.

Проєкт розрахований на підтримку тераватів обчислювальної потужності на рік, що необхідно для масштабування інвестицій у ШІ та гуманоїдних роботів Optimus.

Попри відсутність досвіду у виробництві напівпровідників, Маск наголосив, що власне виробництво є єдиним способом уникнути дефіциту чипів у майбутньому.

Стратегія розподілу продукції між Tesla, SpaceX та xAI

На підприємстві планують випускати два основні типи мікросхем. Перший тип оптимізують для периферійних обчислень у транспортних засобах, роботаксі та роботах Optimus.

Другий — надпотужний чип для космічного використання — призначений для SpaceX та її дочірньої компанії xAI.

Очікується, що саме xAI, яку SpaceX придбала у лютому, стане основним споживачем виробленої продукції.

Наразі Tesla продовжує співпрацю з існуючими постачальниками, такими як Samsung, TSMC та Micron, проте Маск зауважив, що вони не здатні повністю задовольнити зростаючі запити його екосистеми.

Космічні центри обробки даних та IPO SpaceX

Важливою частиною презентації стала концепція супутникової системи для обчислень у космосі. SpaceX уже подала запит на ліцензію для запуску мільйона супутників-вузлів для центрів обробки даних.

Фінансування цих амбітних планів, включаючи будівництво Terafab, стане одним із рушіїв запланованого на літо 2026 року IPO SpaceX.

Очікується, що компанія залучить до 50 мільярдів доларів, що може оцінити її вартість у 1,75 трильйона доларів. Крім того, Маск згадав про плани запуску супутників із поверхні Місяця за допомогою спеціальних електромагнітних двигунів маси.

Нагадаємо, Tesla планує витратити 20 мільярдів доларів цього року на масштабну трансформацію. Це вдвічі більше, ніж $ 8,5 млрд у 2025 році, та суттєво перевищує прогнози аналітиків.