Тестирование "е-Нотариата": Нотариальная палата заявила об утечке персональных данных, Минюст отрицает

В ходе работы с обучающей версией системы "е-Нотариат" стали доступны подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. Нотариальная палата Украины считает это грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и правах граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Нотариальной палаты.

18 сентября 2025 года НПУ обратилась письмом №41/3 к первому вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко с требованием защитить нотариальную тайну и приостановить тестирование системы "е-Нотариат".

В письме отмечено, что открытая возможность доступа к реальным данным в учебной среде недопустима. В то же время НПУ выразила готовность приобщиться к обсуждению всех предложений и замечаний по урегулированию ситуации и развитию безопасной и надежной системы.

Минюст возражает

В свою очередь, Министерство юстиции Украины опубликовало официальную позицию по инциденту и призвало граждан и медиа быть внимательными: информация о якобы утечке персональных данных украинцев не соответствует действительности и манипулятивна.

В Минюсте подчеркнули, что доступ к системе имеют исключительно авторизованные нотариусы, работающие с реестрами в своей ежедневной деятельности, а обязанность сохранения нотариальной тайны распространяется независимо от того, идет ли речь о промышленной или тестовой среде.

За период с 3 по 16 сентября около 2000 нотариусов уже опробовали систему, а Министерство юстиции получило более 250 предложений по ее усовершенствованию. Эти предложения стали основой для дальнейших технических доработок системы.

Следующим шагом команды Минюста и ГП НАИС станет этап доработки системы в соответствии с полученными предложениями. После внесения необходимых изменений доступ нотариусов в учебно-тестовый период будет возобновлен. Министерство юстиции высоко ценит обратную связь от нотариусов и отмечает важность тщательной проверки системы перед ее полноценным запуском.

Напомним, 2 сентября в Украине началось тестирование системы "е-Нотариат". С 3 сентября все нотариусы получили возможность присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан в приложении "Действие" будут доступны уже в 2026 году.