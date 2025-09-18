Тестування "е-Нотаріату": Нотаріальна палата заявила про витік персональних даних, Мін'юст заперечує

Під час роботи з навчальною версією системи "е-Нотаріат" стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Нотаріальна палата України (НПУ) вважає це грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Нотаріальної палати.

18 вересня 2025 року НПУ звернулася листом №41/3 до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка із вимогою захистити нотаріальну таємницю та призупинити тестування системи "е-Нотаріат".

У листі зазначено, що відкрита можливість доступу до реальних даних у навчальному середовищі є неприпустимою. Водночас НПУ висловила готовність долучитися до обговорення всіх пропозицій і зауважень для врегулювання ситуації та розвитку безпечної та надійної системи.

Мін'юст заперечує

Своєю чергою Міністерство юстиції України опублікувало офіційну позицію щодо інциденту та запевнило, що інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною.

У Мін’юсті підкреслили, що доступ до системи мають виключно авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності, а обов’язок збереження нотаріальної таємниці поширюється незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи про тестове середовище.

За період з 3 по 16 вересня близько 2000 нотаріусів уже випробували систему, а Міністерство юстиції отримало понад 250 пропозицій щодо її удосконалення. Ці пропозиції стали підґрунтям для подальших технічних доопрацювань системи.

Наступним кроком команди Мін’юсту та ДП НАІС стане етап доопрацювання системи відповідно до отриманих пропозицій. Після внесення необхідних змін доступ нотаріусів до навчально-тестового періоду буде відновлено. Міністерство юстиції високо цінує зворотний зв’язок від нотаріусів і наголошує на важливості ретельної перевірки системи перед її повноцінним запуском.

Нагадаємо, 2 вересня в Україні розпочалося тестування системи "е-Нотаріат". Із 3 вересня всі нотаріуси отримали змогу приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.