Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Тестовый запуск: двухэтажный городской автобус впервые выйдет на маршрут в Киеве

двухэтажный автобус
В Киеве запускают двухэтажный автобус. Фото: Киевпасстранс

25 и 26 октября Киев начинает тестовый запуск двухэтажного городского автобуса, полученного в подарок от города-побратима Берлина. Транспорт оборудован 83 сидячими местами, пандусами и USB-портами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Киевпасстранса".

Автобус будет курсировать на маршруте №57 исключительно по выходным дням, чтобы специалисты могли изучить его эксплуатационные возможности и оценить целесообразность использования на общедоступных маршрутах.

Какой комфорт получат пассажиры?

Двухэтажный MAN A39 отвечает современным требованиям комфорта и принципам безбарьерности.

Фото 2 — Тестовый запуск: двухэтажный городской автобус впервые выйдет на маршрут в Киеве

Основные характеристики и оборудование:

  • автобус оборудован 83 местами для сидения (28 на первом этаже и 55 на втором) и 45 местами для стоящих пассажиров (только на первом этаже);
  • имеет низкий пол, 2 места для людей на колесных креслах, место для детской коляски и 2 пандуса;
  • салон оборудован панорамными окнами, системой кондиционирования, USB-портами для подзарядки гаджетов, системой автоматической оплаты проезда и громкой системой информирования об остановках на обоих этажах.

Расписание и маршрут

Тестовый двухэтажный автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка". Время работы - с 9:43 до 18:53.

Ранее сообщалось, что автобусные маршруты через Подольский мост в Киеве изменят свой путь во время объявления воздушной тревоги.

Автор:
Татьяна Ковальчук