Тестовый запуск: двухэтажный городской автобус впервые выйдет на маршрут в Киеве

25 и 26 октября Киев начинает тестовый запуск двухэтажного городского автобуса, полученного в подарок от города-побратима Берлина. Транспорт оборудован 83 сидячими местами, пандусами и USB-портами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Киевпасстранса".

Автобус будет курсировать на маршруте №57 исключительно по выходным дням, чтобы специалисты могли изучить его эксплуатационные возможности и оценить целесообразность использования на общедоступных маршрутах.

Какой комфорт получат пассажиры?

Двухэтажный MAN A39 отвечает современным требованиям комфорта и принципам безбарьерности.

Основные характеристики и оборудование:

автобус оборудован 83 местами для сидения (28 на первом этаже и 55 на втором) и 45 местами для стоящих пассажиров (только на первом этаже);

имеет низкий пол, 2 места для людей на колесных креслах, место для детской коляски и 2 пандуса;

салон оборудован панорамными окнами, системой кондиционирования, USB-портами для подзарядки гаджетов, системой автоматической оплаты проезда и громкой системой информирования об остановках на обоих этажах.

Расписание и маршрут

Тестовый двухэтажный автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка". Время работы - с 9:43 до 18:53.

