Тестовий запуск: двоповерховий міський автобус вперше вийде на маршрут у Києві

25 і 26 жовтня Київ розпочинає тестовий запуск двоповерхового міського автобуса, який було отримано у подарунок від міста-побратима Берліна. Транспорт обладнаний 83 місцями для сидіння, пандусами та USB-портами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Київпастрансу".

Автобус курсуватиме на маршруті №57 винятково у вихідні дні, щоб фахівці могли вивчити його експлуатаційні можливості та оцінити доцільність використання на загальнодоступних маршрутах.

Який комфорт отримають пасажири?

Двоповерховий MAN A39 відповідає сучасним вимогам комфорту та принципам безбар'єрності.

Основні характеристики та обладнання:

автобус обладнаний 83 місцями для сидіння (28 на першому поверсі та 55 на другому) та 45 місцями для стоячих пасажирів (тільки на першому поверсі);

має низьку підлогу, 2 місця для людей на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси;

салон обладнаний панорамними вікнами, системою кондиціювання, USB-портами для підзарядки гаджетів, системою автоматичної оплати проїзду та гучномовною системою інформування про зупинки на обох поверхах.

Розклад та маршрут

Тестовий двоповерховий автобус курсуватиме в суботу та неділю між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка". Час роботи — з 9:43 до 18:53.

