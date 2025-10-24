Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тестовий запуск: двоповерховий міський автобус вперше вийде на маршрут у Києві

двоповерховий автобус
У Києві запускають двоповерховий автобус. Фото: Київпастранс

25 і 26 жовтня Київ розпочинає тестовий запуск двоповерхового міського автобуса, який було отримано у подарунок від міста-побратима Берліна. Транспорт обладнаний 83 місцями для сидіння, пандусами та USB-портами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Київпастрансу".

Автобус курсуватиме на маршруті №57 винятково у вихідні дні, щоб фахівці могли вивчити його експлуатаційні можливості та оцінити доцільність використання на загальнодоступних маршрутах.

Який комфорт отримають пасажири?

Двоповерховий MAN A39 відповідає сучасним вимогам комфорту та принципам безбар'єрності.

Фото 2 — Тестовий запуск: двоповерховий міський автобус вперше вийде на маршрут у Києві

Основні характеристики та обладнання:

  • автобус обладнаний 83 місцями для сидіння (28 на першому поверсі та 55 на другому) та 45 місцями для стоячих пасажирів (тільки на першому поверсі); 
  • має низьку підлогу, 2 місця для людей на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси; 
  • салон обладнаний панорамними вікнами, системою кондиціювання, USB-портами для підзарядки гаджетів, системою автоматичної оплати проїзду та гучномовною системою інформування про зупинки на обох поверхах.

Розклад та маршрут

Тестовий двоповерховий автобус курсуватиме в суботу та неділю між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка". Час роботи — з 9:43 до 18:53.

Раніше повідомлялося, що автобусні маршрути через Подільський міст у Києві змінюватимуть свій шлях під час оголошення повітряної тривоги.

Автор:
Тетяна Ковальчук