- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Технические работы на портале "Дія" могут усложнить подачу заявлений в программе "єВідновлення"
До 6 февраля реестр временно оккупированных территорий на портале "Дія" находится на технических работах. В этот период часть услуг может работать с ограничениями.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
В частности, возможны трудности с программой "єВідновлення":
- оформление компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье;
- подача заявления на присоединение к программе как бизнес.
Часть заявлений может не пройти проверку данных о ТОТ или адресах имущества. В случае сбоя рекомендуется попытаться подать заявление позже.
В приложении "Дія" все сервисы работают корректно. Ограничения касаются только портала.
Добавим, в приложении "Дія" запустили бета-тест новой онлайн-услуги по предоставлению налоговой декларации об имущественном положении и доходах.