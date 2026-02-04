Запланована подія 2

Технические работы на портале "Дія" могут усложнить подачу заявлений в программе "єВідновлення"

разрушенный дом
Часть услуг может работать с ограничениями

До 6 февраля реестр временно оккупированных территорий на портале "Дія" находится на технических работах. В этот период часть услуг может работать с ограничениями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В частности, возможны трудности с программой "єВідновлення":

  • оформление компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье;
  • подача заявления на присоединение к программе как бизнес.

Часть заявлений может не пройти проверку данных о ТОТ или адресах имущества. В случае сбоя рекомендуется попытаться подать заявление позже.

В приложении "Дія" все сервисы работают корректно. Ограничения касаются только портала.

Добавим, в приложении "Дія" запустили бета-тест новой онлайн-услуги по предоставлению налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Автор:
Татьяна Гойденко