Технічні роботи на порталі "Дія" можуть ускладнити подачу заяв у програмі "єВідновлення"

До 6 лютого реєстр тимчасово окупованих територій (ТОТ) на порталі "Дія" перебуває на технічних роботах. У цей період частина послуг може працювати з обмеженнями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Зокрема, можливі труднощі з програмою "єВідновлення":

оформлення компенсації за пошкоджене або знищене житло;

подача заяви на приєднання до програми як бізнес.

Частина заяв може не пройти перевірку даних про ТОТ або адреси майна. У разі збою рекомендується спробувати подати заяву пізніше.

У додатку "Дія" всі сервіси працюють коректно. Обмеження стосуються лише порталу.

Додамо, у застосунку “Дія” запустили бета-тест нової онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи.