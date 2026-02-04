Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Технічні роботи на порталі "Дія" можуть ускладнити подачу заяв у програмі "єВідновлення"

зруйнований будинок
Частина послуг може працювати з обмеженнями

До 6 лютого реєстр тимчасово окупованих територій (ТОТ) на порталі "Дія" перебуває на технічних роботах. У цей період частина послуг може працювати з обмеженнями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Зокрема, можливі труднощі з програмою "єВідновлення":

  • оформлення компенсації за пошкоджене або знищене житло;
  • подача заяви на приєднання до програми як бізнес.

Частина заяв може не пройти перевірку даних про ТОТ або адреси майна. У разі збою рекомендується спробувати подати заяву пізніше.

У додатку "Дія" всі сервіси працюють коректно. Обмеження стосуються лише порталу.

Додамо, у застосунку “Дія” запустили бета-тест нової онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи. 

Автор:
Тетяна Гойденко