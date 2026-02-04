- Категорія
Технічні роботи на порталі "Дія" можуть ускладнити подачу заяв у програмі "єВідновлення"
До 6 лютого реєстр тимчасово окупованих територій (ТОТ) на порталі "Дія" перебуває на технічних роботах. У цей період частина послуг може працювати з обмеженнями.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Зокрема, можливі труднощі з програмою "єВідновлення":
- оформлення компенсації за пошкоджене або знищене житло;
- подача заяви на приєднання до програми як бізнес.
Частина заяв може не пройти перевірку даних про ТОТ або адреси майна. У разі збою рекомендується спробувати подати заяву пізніше.
У додатку "Дія" всі сервіси працюють коректно. Обмеження стосуються лише порталу.
Додамо, у застосунку “Дія” запустили бета-тест нової онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи.