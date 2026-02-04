Запланована подія 2

У "Дії" стартує бета-тест онлайн-подання податкової декларації

"Дія" запускає онлайн-подання податкової декларації для фізичних осіб / Дія

У застосунку “Дія” запустили бета-тест нової онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Податкова декларація в "Дії"

"Запускаємо бета-тест нової послуги в "Дії" - подання податкової декларації про майновий стан та доходи. І шукаємо тих, хто бажає спробувати її першим", - йдеться в повідомленні.

Сервіс дозволяє українцям онлайн задекларувати доходи або скористатися податковою знижкою та повернути частину сплаченого ПДФО, без поїздок до податкових установ і паперових форм.

Послуга підходить для тих, хто отримував зарплату з утриманням ПДФО або мав витрати на навчання, лікування, страхування життя, іпотеку та інші витрати, передбачені Податковим кодексом.

Для участі в бета-тесті потрібно бути громадянином України та фізичною особою з правом на податкову знижку.

Послуга доступна лише для фізичних осіб.

Раніше повідомлялося, що ухвалення рішення стосовно сплати ПДВ ФОПами з оборотом від 1 млн гривень відбуватиметься за умови покращення та спрощення адміністрування.

Автор:
Ольга Опенько