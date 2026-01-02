В Україні ввели нову форму податкової декларації з оренди держземель: кого стосуються зміни

З 1 січня 2026 року в Україні діє нова форма податкової декларації для орендної плати за державні сільськогосподарські землі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби.

Кого стосуються зміни

Нова звітність розроблена спеціально для правонаступників державних підприємств — акціонерних товариств або ТОВ із 100-відсотковою державною часткою.

Згідно зі статтею 120 Земельного кодексу України, такі товариства отримують право оренди на землі, якими раніше їхні попередники користувалися на правах постійного користування.

Умови оренди

Законодавство встановлює тривалі терміни та чіткі фінансові межі для таких договорів:

Термін оренди: до 50 років.

до 50 років. Мінімальна плата: не менше 12% від нормативної грошової оцінки (НГО) земельної ділянки.

не менше від нормативної грошової оцінки (НГО) земельної ділянки. Якщо оцінку не проведено: розрахунок здійснюється на основі 12% від НГО одиниці площі ріллі по відповідній області або АР Крим.

Для забезпечення прозорості надходжень орендна плата за такі ділянки відтепер сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету — 18011200.

Важливою особливістю є механізм розподілу фінансів: на відміну від звичайної орендної плати, 90% надходжень за цим кодом спрямовуватимуться безпосередньо до загального фонду державного бюджету України.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.