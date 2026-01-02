В Украине ввели новую форму налоговой декларации по аренде госземель: кого касаются изменения

С 1 января 2026 года в Украине действует новая форма налоговой декларации для арендной платы за государственные сельскохозяйственные земли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Кого касаются изменения

Новая отчетность разработана специально для правопреемников государственных предприятий - акционерных обществ или ООО со 100-процентной государственной долей.

Согласно статье 120 Земельного кодекса Украины такие общества получают право аренды на земли, которыми ранее их предшественники пользовались на правах постоянного пользования.

Условия аренды

Законодательство устанавливает длительные сроки и четкие финансовые рамки для таких договоров:

Срок аренды: до 50 лет.

до 50 лет. Минимальная плата: не менее 12% нормативной денежной оценки (НГО) земельного участка.

не менее нормативной денежной оценки (НГО) земельного участка. Если оценка не проведена: расчет осуществляется на основе 12% от НГО единицы площади пашни по соответствующей области или АР Крым.

Для обеспечения прозрачности поступлений арендная плата за такие участки будет теперь оплачиваться по отдельному коду Классификации доходов бюджета — 18011200 .

Важной особенностью является механизм распределения финансов: в отличие от обычной арендной платы, 90% поступлений по этому коду будут направляться непосредственно в общий фонд государственного бюджета Украины.

Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года.