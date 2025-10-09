Запланована подія 2

В Украине с 2026 года вводится новая налоговая декларация: кого она будет касаться

земельный налог
Передача земли производится на условиях аренды сроком до 50 лет / Depositphotos

С 1 января 2026 года в Украине начнет действовать новая форма налоговой декларации для арендной платы за государственные сельскохозяйственные земли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Кто подпадает под новые правила

По данным ГНС, ее будут применять субъекты хозяйствования, пользующиеся участками, переданными в аренду согласно статье 120 Земельного кодекса Украины.

Данная статья регулирует переход государственных земель к вновь созданным акционерным обществам или обществам с ограниченной ответственностью (со 100% государственной долей в капитале), которые образовались путем преобразования бывших государственных предприятий и являются их правопреемниками.

Условия аренды

Передача земли производится на условиях аренды сроком до 50 лет, а минимальный размер арендной платы составляет не менее 12% нормативной денежной оценки земельного участка.

Если такая оценка еще не произведена – не менее 12% нормативной денежной оценки единицы площади обрабатываемой земли по АР Крым или области.

Арендная плата за такие земли будет оплачиваться по отдельному коду Классификации доходов бюджета – 18011200.

Большинство поступлений (90%) будут направляться в общий фонд государственного бюджета.

Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года.

