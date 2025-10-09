В Україні з 2026 року запроваджують нову податкову декларацію: кого вона стосуватиметься

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти нова форма податкової декларації для орендної плати за державні сільськогосподарські землі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби.

Хто підпадає під нові правила

За даними ДПС, її застосовуватимуть суб’єкти господарювання, що користуються ділянками, переданими в оренду згідно зі статтею 120 Земельного кодексу України.

Дана стаття регулює перехід державних земель до новостворених акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю (зі 100% державною часткою в капіталі), які утворилися шляхом перетворення колишніх державних підприємств і є їхніми правонаступниками.

Умови оренди

Передача землі відбувається на умовах оренди строком до 50 років, а мінімальний розмір орендної плати становить не менше 12 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Якщо така оцінка ще не проведена – не менше 12 % нормативної грошової оцінки одиниці площі оброблюваної землі по АР Крим або області.

Орендна плата за такі землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету ­– 18011200.

Більшість надходжень (90 %) спрямовуватиметься до загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року.