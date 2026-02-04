Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" стартует бета-тест онлайн-представления налоговой декларации

Дія
"Дія" запускает онлайн-представление налоговой декларации для физических лиц / Дія

В приложении "Дія" запустили бета-тест новой онлайн-услуги по предоставлению налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Налоговая декларация в "Дії"

"Запускаем бета-тест новой услуги в "Дії" - представление налоговой декларации об имущественном положении и доходах. И ищем желающих попробовать ее первым", - говорится в сообщении.

Сервис позволяет украинцам онлайн задекларировать доходы или воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного НДФЛ, без поездок в налоговые учреждения и бумажные формы.

Услуга подходит для тех, кто получал зарплату с содержанием НДФЛ или имел расходы на обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку и другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Для участия в бета-тесте следует быть гражданином Украины и физическим лицом с правом на налоговую скидку.

Услуга доступна только физическим лицам.

Ранее сообщалось, что принятие решения об уплате НДС ФЛПами с оборотом от 1 млн гривен будет происходить при условии улучшения и упрощения администрирования.

Автор:
Ольга Опенько