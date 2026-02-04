В "Дії" стартует бета-тест онлайн-представления налоговой декларации

В приложении "Дія" запустили бета-тест новой онлайн-услуги по предоставлению налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Налоговая декларация в "Дії"

"Запускаем бета-тест новой услуги в "Дії" - представление налоговой декларации об имущественном положении и доходах. И ищем желающих попробовать ее первым", - говорится в сообщении.

Сервис позволяет украинцам онлайн задекларировать доходы или воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного НДФЛ, без поездок в налоговые учреждения и бумажные формы.

Услуга подходит для тех, кто получал зарплату с содержанием НДФЛ или имел расходы на обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку и другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Для участия в бета-тесте следует быть гражданином Украины и физическим лицом с правом на налоговую скидку.

Услуга доступна только физическим лицам.

Ранее сообщалось, что принятие решения об уплате НДС ФЛПами с оборотом от 1 млн гривен будет происходить при условии улучшения и упрощения администрирования.